Puerto Venecia, en Zaragoza, suma cuatro nuevas nominaciones a los Premios AECC 2026

Archivo - La ‘Gran Subasta con IKEA’, ‘Kartex’, ‘The Champions Burger’ y la nueva identidad corporativa del complejo zaragozano optan a los galardones que se entregarán el 1 de octubre en Palma de Mallorca - SIMON GARCIA/PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia suma cuatro nuevas nominaciones a los Premios AECC 2026, organizados por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, gracias a cuatro proyectos desarrollados durante el último año en los ámbitos de la sostenibilidad, el ocio, la comercialización y la comunicación. Los galardones se entregarán el próximo 1 de octubre en Palma de Mallorca, en el marco del congreso de la asociación.

Las cuatro iniciativas reconocidas son la 'Gran Subasta con IKEA', 'Kartex', 'The Champions Burger' y la nueva identidad corporativa de Puerto Venecia. Además, los cuatro proyectos han sido seleccionados también como finalistas de los Solal Awards 2026, los premios internacionales de referencia del sector, por lo que competirán por reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

En la categoría de Sostenibilidad, la 'Semana del Medio Ambiente - Gran Subasta con IKEA' opta al premio a Mejor Acción de Sostenibilidad e Impacto Medioambiental. La iniciativa se desarrolló con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y utilizó una subasta solidaria de productos de IKEA y distintas actividades para acercar al público conceptos como la economía circular, la reutilización y el consumo responsable.

Dentro del apartado de Marketing y Comunicación, Puerto Venecia cuenta con dos candidaturas a Mejor Acción de Specialty Leasing. Una corresponde a 'Kartex', una experiencia de realidad virtual que transformó un local en un circuito de karting físico combinado con tecnología XR. La otra es 'The Champions Burger', evento gastronómico itinerante que convirtió los espacios exteriores del complejo zaragozano en escenario de esta competición de hamburguesas.

UNA NUEVA IDENTIDAD PARA PUERTO VENECIA

La cuarta candidatura corresponde a la nueva identidad corporativa de Puerto Venecia, presentada este año, que competirá en la categoría de Mejor Gran Campaña de Marketing. Las cuatro propuestas, aunque pertenecen a ámbitos diferentes, reflejan la apuesta del complejo por incorporar nuevos usos a sus espacios, generar experiencias, impulsar iniciativas sostenibles y reforzar su identidad de marca.

Los cuatro proyectos también han sido seleccionados como finalistas de los Solal Awards 2026, organizados por el European Council of Shopping Places (ECSP). En este caso, 'The Champions Burger' compite en la categoría de creación de espacios; la 'Gran Subasta con IKEA', en responsabilidad social corporativa; 'Kartex - Immersion in Motion', en tecnología emergente, y la nueva identidad corporativa, en marketing estratégico.

Los ganadores de los Premios AECC se conocerán durante el congreso de la asociación, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. En el caso de los Solal Awards, los vencedores se anunciarán el 13 de octubre en Budapest.

UNA TRAYECTORIA DE RECONOCIMIENTOS

Las cuatro candidaturas de este año se incorporan a la trayectoria de reconocimientos nacionales e internacionales de Puerto Venecia. En 2010, antes de su apertura completa, el proyecto recibió una mención especial de los Premios AECC en la categoría de Nuevas Fórmulas de Comercio Integrado.

En el ámbito internacional, el complejo zaragozano obtuvo en 2013 el MAPIC Award al Mejor Desarrollo Comercial y de Ocio del Mundo. Doce años después, en 2025, volvió a situarse entre los proyectos destacados de estos premios al ser seleccionado como uno de los tres finalistas mundiales entre los desarrollos de 'retail' más influyentes de los últimos 30 años.

A estos reconocimientos se suman los obtenidos anteriormente en los propios Solal Awards, como el Premio Silver a Mejor Acción de Relaciones Públicas en 2011 por la campaña 'Auténtico Papá Noel' y el reconocimiento Highly Commended en Activación Táctica en 2022 por 'Singles' Day'.

El nuevo reconocimiento llega además en un momento de actividad comercial para Puerto Venecia, que mantiene prácticamente un 100% de ocupación en 2026 tras incorporar más de 14.000 metros cuadrados de aperturas y espacios renovados. El complejo recibió más de ocho millones de visitantes durante los seis primeros meses del año y prevé cerrar 2026 con una afluencia de 20,7 millones.

Puerto Venecia cuenta con una parcela de 600.000 metros cuadrados y 206.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, lo que lo sitúa como el complejo comercial más grande de España y uno de los de mayores dimensiones de Europa.