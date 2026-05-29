Quirónsalud insiste en el diagnóstico precoz frente al cáncer de pulmón con motivo del Día Mundial Sin Tabaco

Dejar de fumar es una medida eficaz para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad, ya que el tabaco es el causante de aproximadamente el 90% de los casos de este tipo de tumor - QUIRÓN SALUD

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha aprovechado la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este 31 de mayo, para recordar la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer de pulmón, una de las enfermedades oncológicas con mayor mortalidad y estrechamente relacionada con el consumo de tabaco.

Desde el centro hospitalario han destacado que abandonar el hábito tabáquico continúa siendo la medida más eficaz para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el tabaco es responsable de aproximadamente el 90% de los casos de cáncer de pulmón y está implicado también en otros tumores como los de vejiga, riñón, cabeza y cuello, esófago, páncreas o colon.

El doctor Carlos Orellana, especialista del Servicio de Neumología de Quirónsalud Zaragoza, ha recordado que el tabaquismo constituye el principal factor de riesgo evitable para el desarrollo de esta patología. Según ha explicado, la exposición continuada al humo del tabaco provoca inflamación crónica y favorece la aparición de mutaciones celulares que pueden derivar en procesos tumorales. En este sentido, advierte de que los pacientes diagnosticados que continúan fumando suelen presentar más complicaciones durante algunos tratamientos.

DETECTAR LA ENFERMEDAD A TIEMPO

Uno de los principales desafíos del cáncer de pulmón es que suele desarrollarse de forma silenciosa en sus primeras fases. La ausencia de síntomas hace que, en muchos casos, el diagnóstico llegue cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

Por este motivo, los especialistas insisten en la necesidad de realizar controles periódicos en personas con mayor riesgo. El doctor Orellana recomienda la realización de un TAC torácico de baja dosis en fumadores o exfumadores de entre 50 y 55 años con antecedentes importantes de tabaquismo. También considera fundamental una vigilancia específica en personas expuestas al radón o al amianto, así como en pacientes con antecedentes familiares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o fibrosis pulmonar.

Los profesionales sanitarios aconsejan además consultar con un especialista ante síntomas como tos persistente, presencia de sangre al toser, pérdida de peso sin causa aparente, dolor torácico, dificultad respiratoria progresiva o infecciones respiratorias recurrentes.

La detección temprana resulta determinante para mejorar las posibilidades de tratamiento. Mientras que los tumores diagnosticados en fases iniciales pueden abordarse con intención curativa, los casos más avanzados suelen requerir tratamientos dirigidos a controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.

UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR PARA CADA PACIENTE

Quirónsalud Zaragoza aborda el tratamiento del cáncer de pulmón mediante un modelo multidisciplinar en el que participan especialistas de diferentes áreas médicas. Cada caso es evaluado por un comité de tumores integrado por profesionales de neumología, oncología médica, cirugía torácica, radiología, medicina nuclear, anatomía patológica, radioterapia y farmacia, entre otras disciplinas.

Este enfoque permite diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a las características de cada paciente, teniendo en cuenta el tipo de tumor, el estadio de la enfermedad y la situación clínica individual.

El hospital dispone además de tecnología avanzada para el diagnóstico y seguimiento de esta patología. Entre las herramientas empleadas destacan el TAC torácico de alta resolución, el PET-TAC para determinar la extensión de la enfermedad y técnicas de broncoscopia avanzada como la ecobroncoscopia (EBUS), que permite obtener muestras de ganglios y lesiones pulmonares mediante procedimientos mínimamente invasivos.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, los especialistas inciden en que la prevención sigue siendo la principal herramienta frente al cáncer de pulmón. Reducir el consumo de tabaco, participar en programas de cribado cuando estén indicados y acudir a revisiones médicas ante cualquier síntoma sospechoso son medidas fundamentales para disminuir el impacto de una enfermedad que continúa siendo uno de los principales retos de salud pública.