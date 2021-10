El Rastrillo Aragón vuelve al Auditorio para mantener su ayuda a los colectivos vulnerables

ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rastrillo Aragón, organizado por la Fundación Federico Ozanam, volverá a abrir sus puertas el próximo 22 de octubre, en esta XXXIV edición, con el objetivo de recaudar fondos para paliar las importantes consecuencias económicas de la pandemia en las cuentas de la entidad, que registra pérdidas de 875.000 euros solo en 2020.

Pese a no haber podido celebrar el Rastrillo el año pasado, la Fundación Federico Ozanam no solo no ha paralizado su actividad, sino que la ha incrementado para seguir apoyando a los colectivos vulnerables de la sociedad zaragozana, que han sido los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia como familias sin recursos, desempleados, jóvenes sin cualificación, personas en situación de infravivienda y las personas mayores.

La Fundación quiere mantener su apoyo a estas personas necesitadas y pese a las restricciones, el Rastrillo Aragón vuelve, con todas las medidas necesarias para crear un entorno seguro, pero "manteniendo su vocación de unir, compartir y ayudar", han informado desde la organización de este evento.

La cita tendrá lugar del 22 de octubre al 1 de noviembre, en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, pero con un horario diferente al resto de años, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Contará con la participación de más de 800 voluntarios y la colaboración de cientos de empresas y entidades aragonesas.