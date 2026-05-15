Reabre el Parque Bruil con un horario acotado y Gaudes llama al civismo para garantizar su conservación

Imagen de una zona de juegos infantiles en el Parque Bruil de Zaragoza, reabierto desde este viernes. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque Bruil de Zaragoza se encuentra de nuevo disponible para los ciudadanos desde este viernes con un horario de apertura virtual --de 7.00 a 0.30 horas y hasta las 2.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo--. Lo hace tras someterse a diferentes labores de desinfección y desratización primero, de recuperación de las zonas verdes, con un centenar de nuevos árboles, la instalación de zonas de juegos infantiles y señalética y la recuperación del antiguo quiosco.

La reapertura se produce tras la finalización de las actuaciones emprendidas durante los últimos meses con el objetivo de restablecer la salubridad, limpieza y funcionalidad de este emblemático espacio verde de la capital aragonesa tras el desalojo llevado a cabo por la Policía Local el pasado 3 de diciembre de un grupo de personas sin techo que malvivían en la zona.

La intervención, destacan desde el consistorio zaragozano, ha permitido revertir una situación de insalubridad que afectaba tanto a las zonas ajardinadas como al mobiliario urbano y que suponía un riesgo para la salud pública.

Desde entonces, los servicios municipales han desarrollado un plan integral que ha incluido limpieza a fondo, retirada de residuos y enseres, desratización, desinsectación y trabajos de rehabilitación del arbolado, zonas verdes, riego y elementos de uso común. También se ha renovado la zona de juegos infantiles se ha incorporado nueva señalética.

"Ha sido un periodo largo, lo sabemos, pero consideramos que el parque tenía que abrir en las mejores condiciones", ha defendido la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha hecho un llamamiento al civismo después de que varios elementos del nuevo mobiliario hayan sido recientemente vandalizados, como demuestran varias imágenes proyectadas durante la rueda de prensa en las que se han visto señaléticas pintarrajeadas con graffitis y el suelo almohadillado de una zona de juegos infantiles dañado.

"Al final es contraproducente para todos, porque de lo que no son conscientes las personas que hacen esos actos vandálicos es de que el dinero sale de todos. El ayuntamiento hace esos arreglos, los tiene que volver a hacer una y otra vez y esto supone un perjuicio para todos los ciudadanos de Zaragoza", ha lamentado Gaudes, que ha puesto como ejemplo del perjuicio que supone para las arcas municipales los mil euros que cuesta limpiar un graffiti en una pared.

En ese sentido, el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, además de concejal delegado de Policía Local, Ángel Lorén, ha destacado el "trabajo callado" que viene desarrollando la consejería municipal de Gaudes para elaborar un banco de imágenes con los diferentes graffitis que se localizan en la ciudad con el fin último de localizar a sus autores y pedirles cuentas de todos los que sean autores.

"La responsabilidad civil no concluye en el tiempo de forma inmediata, sino que existe y persiste hasta que se localiza al responsable. Por tanto, no debe llevarnos a ninguna sorpresa que en el futuro alguien con un graffiti se enfrente a sanciones importantísimas", ha advertido Lorén, quien ha llamado la atención sobre el perjuicio que ocasiona un graffiti en la ciudad, "por estropear el mobiliario urbano y, sobre todo, la sensación de inseguridad que genera esa suciedad en el espacio común, que es terrible".

HORARIO ACOTADO PARA UN CIERRE VIRTUAL CON VIGILANCIA POLICIAL

Para evitar ese y otros actos incívicos, la reapertura del Parque Bruil se acompaña de un nuevo régimen de uso que tiene como objetivo preservar las condiciones recuperadas y garantizar la sostenibilidad del espacio a largo plazo.

A partir de hoy viernes, el horario general del parque será de 7.00 a 00.30 horas, ampliándose hasta las 2.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. Fuera de estos tramos, el parque permanecerá cerrado para facilitar su correcta conservación y el descanso vecinal.

"El objetivo es que se pueda disfrutar del parque y que no volvamos a caer en aquellos problemas de salubridad y de deterioro que tuvo en el pasado. Es un cierre virtual que va a requerir también del apoyo y el incremento de presencia policial", ha explicado Ángel Lorén.

Un nuevo régimen para este espacio verde de Zaragoza en donde, ha advertido Lorén, en este tiempo que el parque ha permanecido cerrado, "han pasado cosas".

Así, ha mencionado la reapertura del albergue tras su ampliación y remodelación para dar acogida a las personas sin hogar --a falta de la apertura del cuartel de la Policía Local--, así como la recuperación del quiosco, así como el incremento de la presencia policial en Zaragoza desde principios de año y el reciente refuerzo que supone, además, la nueva promoción de 104 policías locales "que van a estar patrullando por las calles, lo que significará más proximidad".

El incremento de la vigilancia en esa parte de la ciudad, cifrada por Lorén en un 35% más de policías de uniforme, será apoyada por varias patrullas de policías locales de paisano.

Una medida que el concejal de la Policía Local ha explicado así: "La realidad indica que algunos servicios prestados con el uniforme no resulta lo más eficaz y, por tanto, se ha incorporado y se amplía la plantilla de policías locales de paisano, lo que nos va a llevar a hacer más efectivas las campañas, como se ha visto en Zamoray-Pignatelli y en Delicias, y está previsto próximamente en San José, junto a campañas específicas de limpieza, también en colaboración con la consejera Gaudes y con Medio Ambiente".

De hecho, ha puesto como ejemplo el buen recibimiento que ha tenido esta combinación de limpieza y vigilancia en Delicias: "Los comerciantes y vecinos nos trasladaban que, gracias a esa campaña, se está notando en el barrio la limpieza en las calles y también la presencia policial".

"EL OBJETIVO NO ES LA SANCIÓN"

Sobre la contestación ante algunas de las sanciones incluidas en la nueva ordenanza cívica de la ciudad, como la de sancionar a quienes duerman en los parques, Lorén ha asegurado que el primer objetivo es el cívico y no la sanción, "pero, evidentemente, se va a cumplir la ordenanza y se van a cumplir los horarios" y ha defendido la necesidad de dotar de esta herramienta sancionadora a la Policía Local, que cuenta, ha destacado, con una "excelente formación en comunicación con los ciudadanos".

Además, ha apuntado que en otros casos como en el de las campañas de limpieza, "tras un primer periodo de incremento de sanciones muy elevado ha habido un segundo periodo donde el cumplimiento de los vecinos se está produciendo".

En cuanto al resto de novedades de uso del Parque Bruil, la suelta de perros se limitará a la zona más próxima al río Huerva, quedando excluidas las áreas deportivas, los espacios lúdicos y las zonas de juegos infantiles, en coherencia con la normativa municipal vigente. Esta delimitación responde a la necesidad de equilibrar los diferentes usos del parque, favorecer la convivencia y minimizar el impacto sobre las zonas más sensibles.

Los servicios municipales de Infraestructura Verde, Limpieza Pública y Salud Pública, junto con la Policía Local, serán los encargados de velar por el cumplimiento del régimen de uso y por la adecuada conservación del espacio. En los próximos días se instalará la nueva señalización informativa, que incluye un cartel con las normas básicas de acceso y uso.

La reapertura coincide además con la inauguración del nuevo kiosco-terraza, que abrirá sus puertas este domingo y que aspira a convertirse en un punto de encuentro para los visitantes del parque, contribuyendo a dinamizar este renovado espacio verde de la ciudad.