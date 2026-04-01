Una reclusa aragonesa recibe el indulto de Semana Santa impulsado por la Cofradía de la Piedad de Zaragoza

El acto, que ha tenido lugar en el Palacio de Armijo, es una tradición que une a la institución y a la cofradía desde 1994 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tradición del indulto de Semana Santa ha vuelto a cumplirse en Zaragoza con la concesión de una medida de gracia a una reclusa, promovida por la Cofradía de la Piedad y respaldada por el Justicia de Aragón. El indulto, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de marzo, permite a la beneficiaria dejar atrás su condena --de la que aún le restaban cerca de dos años-- y retomar su vida en libertad.

El acto de comunicación oficial se ha celebrado en el Palacio de Armijo, sede del Justicia de Aragón, donde la institución y la cofradía han puesto en valor el significado jurídico, social y humano de una tradición que se remonta décadas atrás y que simboliza el equilibrio entre justicia, misericordia y reinserción.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha destacado que el indulto es una figura "muy singular" dentro de la Semana Santa aragonesa, ya que "combina derecho, historia y tradición", además de valores como "la justicia, la caridad, el perdón y la misericordia". En este sentido, ha subrayado que esta medida no solo tiene una dimensión legal, sino también un profundo componente social.

Gimeno ha querido reconocer especialmente el trabajo de la Cofradía de la Piedad, cuya labor "no se limita a la solicitud del indulto", sino que incluye un acompañamiento constante a las personas privadas de libertad y a sus familias. "Realizan un seguimiento absoluto tanto en centros penitenciarios como en centros de inserción social, acompañando en todo el proceso, incluso una vez recuperada la libertad", ha afirmado.

UN PROCESO EXIGENTE BASADO EN LA REINSERCIÓN

La concesión del indulto no responde a una decisión puntual, sino a un proceso complejo que requiere la implicación de distintas instituciones. Tal y como ha explicado Gimeno, la medida exige informes favorables del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal y de las instituciones penitenciarias, además de una evaluación detallada de la evolución personal de la persona beneficiaria.

"El objetivo final es que esa persona pueda volver a integrarse en la sociedad y vivir en libertad, en paz y con normalidad", ha señalado la Justicia de Aragón, quien ha insistido en que el sistema penitenciario no solo tiene una función punitiva, sino también rehabilitadora.

En esta línea, ha destacado que el indulto concedido en esta ocasión es fruto del trabajo realizado por la cofradía, que ha promovido la solicitud tras un proceso de valoración y seguimiento de la interna. "Es un trabajo importante y responsable, que busca garantizar que la medida tenga un buen resultado en la vida de la persona cuando recupera la libertad", ha añadido.

EL PERFIL DE LA PERSONA INDULTADA Y LAS RAZONES DE LA MEDIDA

La persona beneficiaria del indulto es una mujer condenada por un delito continuado de estafa a tres años de prisión, del que aún le quedaban por cumplir cerca de dos años. Según ha explicado el secretario de Caridad de la Cofradía de la Piedad, Luis Miguel García, el caso llamó la atención de la entidad tras un proceso de entrevistas y seguimiento en el que se valoró su evolución personal.

"Entrevistamos a muchos candidatos, pero siempre hay uno o dos que nos hacen ese 'clic' que nos lleva a pensar que deben tener una segunda oportunidad", ha señalado. En este caso, la decisión se basó en que se trataba de un delito cometido "de forma inconsciente", en el que la mujer "depositó su confianza en una persona que la defraudó".

Además, la interna había mostrado desde el inicio una actitud de responsabilidad, cumpliendo con todas las exigencias del sistema penitenciario y trabajando activamente para recuperar su libertad. "Ella sabía lo que quería y ha seguido todos los pasos necesarios para llegar a este momento", ha explicado García.

Actualmente, la mujer ya se encuentra en libertad y ha retomado su vida con normalidad, sin necesidad de acudir a centros penitenciarios o de inserción social. De hecho, participará en los actos procesionales de la cofradía durante esta Semana Santa, en un gesto simbólico que refuerza el sentido de esta tradición.

UNA TRADICIÓN CON DÉCADAS DE HISTORIA EN ZARAGOZA

La concesión de indultos con motivo de la Semana Santa es una práctica con raíces históricas en España, vinculada a valores de redención y misericordia. En Zaragoza, esta tradición se mantiene gracias a la Cofradía de la Piedad, que lleva solicitando indultos desde los años 50 del siglo pasado y mantiene una relación institucional con el Justicia de Aragón desde 1994.

El proceso comienza con el contacto directo con personas privadas de libertad en centros como el Centro Penitenciario de Zuera o el Centro de Inserción Social 'Las Trece Rosas'. A partir de ahí, la cofradía selecciona los casos que considera más adecuados, basándose en criterios como el buen comportamiento, la rehabilitación y el tipo de delito, que debe ser no grave.

La propuesta se eleva posteriormente al Gobierno central, que es el encargado de conceder el indulto conforme a la legislación vigente. No todos los años se logra el objetivo, lo que pone de relieve la dificultad del proceso y la necesidad de cumplir estrictos requisitos.

MÁS ALLÁ DEL INDULTO, UNA LABOR SOCIAL CONTINUADA

Desde la Cofradía de la Piedad han querido insistir en que el indulto es solo la parte más visible de una labor mucho más amplia. La entidad desarrolla un trabajo continuo de acompañamiento, apoyo y asistencia tanto a las personas privadas de libertad como a sus familias, con el objetivo de facilitar su reinserción y prevenir la reincidencia.

"Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad", ha defendido García, quien ha subrayado la importancia de poner el foco en el futuro de las personas. "Todos cometemos errores, aunque no todos estén en el Código Penal, y lo importante es qué hacemos después", ha añadido.

Este acompañamiento se extiende también una vez que la persona recupera la libertad, facilitando su integración social y ayudando a reconstruir su proyecto de vida. "No se trata solo de salir, sino de poder empezar de nuevo con garantías", han señalado desde la cofradía.

De este modo, Zaragoza reafirma una tradición que trasciende lo simbólico para convertirse en una herramienta real de reinserción. Una práctica que, año tras año, pone en valor la importancia del perdón, la responsabilidad y la posibilidad de comenzar de nuevo.