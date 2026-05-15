La reforma integral de la calle Pedro Cerbuna comenzará la semana próxima con un plan de obras en cuatro fases

La alcaldesa de Zaragoza, mira los planos de la reforma integral de la calle Pedro Cerbuna, que comenzará el 18 de mayo con un plan de obras en 4 fases - DANI MARCOS

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará el próximo lunes, 18 de mayo, las obras de la reforma integral de la calle de Pedro Cerbuna, en el distrito Universidad. Esta renovación urbana cuenta con una inversión de 2.897.277,24 euros que ejecutará por la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha visitado la zona donde comenzarán los trabajos de acopio de material y preparativos para transformar por completo los 570 metros de longitud de este vial, lo que supone actuar sobre una superficie de 8.550 metros cuadrados.

Durante su visita, la alcaldesa ha presentado el cronograma de la obra. "Queremos garantizar la máxima movilidad posible y minimizar las molestias a vecinos, comerciantes y ciudadanos durante el tiempo que duren los trabajos", ha afirmado.

Para lograrlo, el Consistorio ha diseñado un plan de actuación dividido en cuatro fases que se irán activando de forma progresiva. De este modo, el impacto se irá sumando hasta alcanzar su momento más álgido en agosto, mes en el que estará toda la calle cortada.

Esta decisión estratégica busca concentrar el mayor impacto en el mes de inactividad de la Universidad de Zaragoza, cuya entrada principal de vehículos se verá afectada.

CUATRO FASES

El calendario de trabajos en la calle Pedro Cerbuna se estructurará en cuatro fases. La 1 se inicia el 18 de mayo en el extremo sur, cortando el tramo comprendido entre la calle Violante de Hungría y el cruce con Domingo Miral; la fase 2, con inicio a finales de mayo, será en el tramo central, desde Luis Vives hasta la plaza de San Francisco. Durante esta etapa, el Ayuntamiento intentará garantizar al máximo el cruce y conexión de Domingo Miral, aunque habrá momentos en los que el paso deba interrumpirse.

En la fase 3, para junio, las máquinas empezarán a trabajar en el extremo norte de la calle, junto a Corona de Aragón. Durante los meses de junio y julio, únicamente seguirá operativa la entrada y salida de la Ciudad Universitaria y la plaza San Francisco.

La 4 y última fase 4, en verano, afectará a la entrada de la Universidad, junto a la plaza de San Francisco. Al estar en marcha las cuatro fases simultáneamente, agosto será el mes de menor movilidad y la calle permanecerá cortada en su totalidad.

DESESCALADA TRAS EL VERANO

Con el regreso de las vacaciones de verano, ha explicado la alcaldesa, comenzará una apertura paulatina de la vía. En septiembre se abrirá al tránsito el tramo más cercano a Corona de Aragón.

Posteriormente, en octubre, quedará disponible el tramo entre Violante de Hungría y el cruce con Domingo Miral. Pasadas las Fiestas del Pilar, la entrada y salida al Campus Universitario recuperará su operatividad normal.

A partir de ese momento, los trabajos se concentrarán de forma exclusiva en el tramo central --fase 2--, por ser la etapa más larga y compleja de todo el proyecto.

El proyecto de reforma contempla una modificación en la sección de la calle para conseguir un entorno más agradable que mejore el tránsito peatonal. Para ello, se ampliarán las aceras, se realizarán nuevas plantaciones de arbolado y se construirán bandas ajardinadas en distintos tramos de la calle.

SUBSUELO

Además, Se ha realizado un estudio individual de cada árbol existente para integrar la gran mayoría en el nuevo diseño verde de la calle.

La reforma incluye la renovación de parte de las redes de abastecimiento y saneamiento del subsuelo y la instalación de nuevas luminarias de tecnología LED en columnas de 6 metros de altura.

El trazado, adaptándose a sus necesidades, se ha diseñado en tres secciones diferentes. El tramo 1, entre las calles Violante de Hungría y Domingo Miral, contará con un carril bici bidireccional a cota de calzada adosado a la acera de los números pares y un carril de circulación de 3,50 metros.

El tramo 2, de Domingo Miral a la plaza San Francisco, incluirá aceras de hasta 5,45 metros de anchura , bandas de estacionamiento en ciertos tramos y mantendrá el único carril de circulación.

El tramo 3, desde la plaza San Francisco a la calle Corona de Aragón, conservará el arbolado existente en sus aceras e incluirá nuevas plantaciones, disponiendo de dos carriles de circulación con un ancho de 6,90 metros.

"En marzo de 2027 tendremos una nueva calle Pedro Cerbuna. Más moderna, más accesible y más verde", ha concluido la alcaldesa, agradeciendo la comprensión de la ciudadanía frente a unos trabajos que transformarán positivamente este importante eje viario del distrito Universidad.