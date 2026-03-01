Rescatan a dos escaladores, uno de ellos con una fractura de tobillo, en Viacamp y Litera (Huesca)

1064733.1.260.149.20260301201342 La Guardia Civil evacuó en helicóptero a dos escaladores, un hombre de 58 años herido con una fractura de tobillo, y una mujer de 35 que resultó ilesa. Ocurrió el pasado 24 de febrero en la vía Santiago Domingo, en Viacamp y Litera (Huesca). - GUARDIA CIVIL

Dos escaladores han sido rescatados por la Guardia Civil cuando se hallaban encaramados en la pared de Aragón del Congost de Mont-Rebei, en la Vía Santiago Domingo, en el término municipal de Viacam y Litera (Huesca). Uno de ellos, un hombre de 58 años vecino de la comarca oscense del Bajo Cinca, presentaba una fractura de tobillo tras una caída y tuvo que ser evacuado en helicóptero junto a una mujer de 35 años, vecina de La Litera, que resultó ilesa. La operación de auxilio tuvo lugar el pasado 24 de febrero y es uno de los siete rescates que ha llevado a cabo esta semana el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña --GREIM-- en el Pirineo aragonés.

El buen tiempo ha animado la presencia de deportistas en el Pirineo aragonés, donde la gran cantidad de nieve caída en las últimas semanas complica un escenario ya de por sí de riesgo.

Hasta nueve personas han tenido que ser evacuadas por los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña junto a la Unidad Aérea de Huesca y personal del 061. El pasado lunes 23 de febrero fueron dos las salidas completadas por los rescatadores. En la primera de ellas, auxiliaron a una senderista de 71 años vecina de Badalona (Barcelona) que se había lesionado en un tobillo en un tropiezo cuando se hallaba en el Camino del Cielo, en Las Peñas de Riglos (Huesca).

Esa misma jornada se localizó a un senderista de 46 años vecino de Valencia que se había quedado bloqueado en el barranco San Epifanio de Canfranc (Huesca) a causa de la gran cantidad de nieve acumulada.

Al día siguiente, además del auxilio del GREIM de Huesca a los dos escaladores de Mont-rebei ya mencionados, el GREIM de Benasque evacuó a un esquiador de 39 años vecino de Requena (Valencia) que se había lesionado una rodilla por las condiciones de la nieve en las inmediaciones del Ibón del Salterillo, en Benasque. El deportista fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta la helisuperficie de Benasque y, posteriormente, a Llanos del Hospital, donde se encontraba su vehículo particular.

El resto de rescates se concentraron en la jornada del sábado 28 de febrero. El mismo GREIM de Benasque localizó a dos jóvenes de 19 y 17 años vecinos de Zaragoza que se habían extraviado en la ruta de las Tres Cascadas, en Cerler (Huesca).

Pese al peligro que entraña la actual gran acumulación de nieve y la subida de temperaturas y pese a los accidentes mortales recientes en el Pirineo aragonés, la Guardia Civil volvió a tener que rescatar a una esquiadora fuera de pistas. Ocurrió este sábado en el Pico Rincón del Cielo, en Benasque. Allí, el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca localizó y evacuó a una mujer de 32 años, vecina de Barcelona, que se había quedado enriscada.

La última actuación de los especialistas en rescates de alta montaña de la Benemérita se llevó a cabo a las 17.00 horas en las inmediaciones del refugio de Ordelca, en Aragués del Puerto. Allí, un montañero de 59 años y vecino de San Sebastián (Guipúzcoa), vencido por el agotamiento, fue evacuado en helicóptero hasta el parquin del refugio de Lizara (Huesca).