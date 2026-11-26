1137754.1.260.149.20261126190142 Rescatan a dos senderistas sorprendidos por una fuerte nevada en el Parque Nacional de Ordesa. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas, un hombre y una mujer de 23 y 24 años, respectivamente, vecinos de Málaga, con signos de agotamiento, desorientados y con hipotermia leve en la zona de la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa, en el término municipal de Torla, después de que les sorprendiese una fuerte nevada.

El aviso se ha recibido a las 02.10 horas de este jueves, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca, indicando que estos dos jóvenes no podían continuar con la actividad y no tenían ropa ni material adecuado, han informado desde el Instituto Armado.

Se ha activado al GREIM de Boltaña, que se ha trasladado a la zona en vehículo oficial y posteriormente a pie, existiendo mucha dificultad en el terreno, debido a la gran cantidad de nieve.

Una vez se ha localizado a los senderistas, los especialistas les han provisto de ropas, alimento y material técnico para progresar por la nieve, pero debido a su cansancio y agotamiento, los efectivos han decidido realizar un punto caliente y solicitar el apoyo de la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

A primera hora de esta mañana se ha procedido a su evacuación y trasladado en la aeronave hasta la Pradera de Ordesa, quedándose con los servicios sanitarios, finalizando hacia las 10.00 horas.