Rescatan a un senderista enriscado en la Senda de los Cazadores de Ordesa, cerrada por el peligro que entraña

1077150.1.260.149.20260412200406 Operación de rescate de un montañero en la Senda de los Cazadores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido este pasado sábado. El hombre, de 29 años, no atendió al cierre de la vía por el peligro que supone en esta época del año. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en Torla-Ordesa (Huesca) a un senderista de 29 años, vecino de Madrid, que quedó enriscado tras saltarse el cierre de la Senda de los Cazadores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por el peligro que supone en esta época del año.

La operación de auxilio tuvo lugar este sábado 11 de abril tras recibir un aviso sobre las 13.40 horas y movilizó al GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca que tras sobrevolar la zona localizaron al hombre y lo evacuaron en la aeronave hasta la pradera de Ordesa, donde pudo continuar por sus propios medios.

Es uno de las siete salidas que han completado los grupos de rescate e intervención en montaña en el Pirineo aragonés desde el pasado 6 de abril en los que han asistido en total a 11 personas a causa de pequeños accidentes, problemas de salud o desorientación.

El pasado lunes 6 de abril, todavía festivo en varias comunidades, el GREIM de Jaca y la Unidad Aérea de Huesca auxiliaron a dos jóvenes belgas de 19 años que se habían quedado enriscados en el Ibón de Ip, en Canfranc (Huesca).

Al día siguiente el GREIM de Benasque atendió a un esquiador de montaña de 45 años y vecino de Lérida que tras caerse y golpearse con unas rocas en las inmediaciones del Pico Vallibierna, en Benasque (Huesca) había sufrido una herida sangrante en la rodilla y rasguños en el rostro. Y el GREIM de Huesca a dos piragüistas de 44 y 50 años, vecinas ambas de Madrid, que se habían perdido en el embalse de Canelles, en Viacamp y Litera (Huesca). Ambas fueron evacuadas y trasladadas en la aeronave hasta el parking del embarcadero de Corsa (Lérida).

Además, tres montañeros de Pamplona fueron evacuados por el GREIM de Panticosa, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 después de que uno de ellos, de 65 años, se deslizase por una pendiente y sufriese laceraciones en los brazos y una contusión en el tórax. El herido fue luego trasladado en ambulancia al hospital de Jaca (Huesca) y sus dos compañeros, de 57 y 62 años respectivamente, resultaron ilesos.

El GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 también auxiliaron el día 10 de abril a un esquiador de montaña de 35 años, vecino de la provincia de Teruel, aquejado de mareos y vómitos cuando se encontraba en las inmediaciones del embalse de Llauset, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en Montanuy (Huesca).

Por último, este mismo domigo 12 de abril el GREIM de Benasque ha acudido en auxilio de un esquiador de montaña con heridas en una pierna tras sufrir una caída en las inmediaciones del Portillón Superior bajando el Pico Aneto, en Benasque (Huesca).