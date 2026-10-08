Riglos albergará este sábado las actuaciones de Bolática y Kiev cuando nieva

Bolática actuará este sábado en Riglos en la programación de 'Aragón, tierra de cultura'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

RIGLOS (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La pista infantil de la localidad oscense de Riglos acogerá este sábado, 10 de octubre, a partir de las 18.30 horas, las actuaciones de los grupos Bolática y Kiev cuando nieva. Los conciertos forman parte de la programación de 'Aragón, tierra de cultura', una iniciativa de las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón para llevar la cultura a los municipios, ofreciendo experiencias artísticas en escenarios emblemáticos de la comunidad, protagonizadas por artistas aragoneses.

Bolática es una banda altoaragonesa, de Panticosa, formada por cuatro apasionados de la música y la montaña. Su música mezcla el pop, el punk y el glam y sus letras están cargadas de humor e ironía. Su primer trabajo lleva el nombre de 'Temporada Baja' (2023) y en 2025 publicaron su nuevo EP 'Teatro ÓBachato', ambos grabados bajo la tutela de Borja Lasala en Mozota (Zaragoza). Sus influencias son tan eclécticas como sus discos, pero en su particular podio siempre estarán Joaquín Sabina, The Beta Band y John Holt.

Por su parte, Kiev cuando nieva surgió en 1999 como una serie de instalaciones sonoras en Radio Fontana Mix, la emisora de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. El proyecto, fundado por Antxon Corcuera y Javier Aquilué, derivó hacia la composición de canciones. Su primera maqueta, producida por Rafael Martínez del Pozo, se grabó en septiembre de 2000 y la formación se completó en años posteriores con Carlos Aquilué y Jaime Sevilla.

El primer LP de la banda fue 'Kiev cuando nieva', publicado en 2007. El grupo lleva más de veinte años de trayectoria, han colaborado con otros solistas y grupos del panorama musical nacional como Lorena Álvarez, Roldán, Will Spector y los Fatus, Justo Bagüeste o Baladista, y han compuesto bandas sonoras para películas como 'Análisis de Sangre Azul' (Blanca Torres y Gabriel Velázquez, 2016). En 2020 la banda fue galardonada como mejor grupo en los Premios de la Música Aragonesa.