El río Huerva vuelve a la normalidad tras alcanzar el nivel rojo esta madrugada

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado de que, esta madrugada, el río Huerva a su paso por Zaragoza ha alcanzado el nivel rojo de aviso de subida de caudal, con 2,63 metros a las 04.00 horas, pero a las 09.30 horas de este lunes ha vuelto al nivel amarillo, con 1,40 metros de altura.

La ribera del Huerva ha sido una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales registradas este domingo en Aragón, que se han cebado especialmente con localidades como Cuarte o María de Huerva, situadas unos pocos kilómetros al sur de la capital aragonesa.

Para la jornada de este lunes, se mantienen los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas en Aragón --nivel amarillo y naranja en parte de Teruel--, Cataluña --Lleida con nivel amarillo, y Tarragona, rojo--, y Comunidad Valenciana --Castellón, en la cuenca del Ebro, con nivel naranja por lluvias intensas--.

Como consecuencia de los avisos establecidos por la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en 1 hora en el caso del aviso amarillo, y de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora, en el caso del aviso rojo, la CHE ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos dentro de buena parte de la mitad oriental de la cuenca del Ebro durante la primera mitad de la jornada de este lunes.

Desde el organismo regulador, han pedido a los ciudadanos que sigan siempre las recomendaciones de los servicios de protección civil y que estén atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología --'www.aemet.es'-- y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en la página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.