Riodeva (Teruel) halla un nuevo punto de abastecimiento de agua para solucionar los problemas hídricos del municipio

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, y el alcalde de Riodeva, Alfredo Soriano, junto a la zona donde se ha realizado un sondeo de aguas. - DPT.

RIODEVA (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

La localidad de Riodeva (Teruel) cuenta ya con un nuevo punto de abastecimiento de agua después de que el sondeo de extracción realizado por la Diputación de Teruel haya dado un resultado positivo.

El Ayuntamiento tendrá que acometer ahora las obras de conexión a la red, para lo que el presidente de la Diputación, Joaquín Juste, ha anunciado que están negociando con el Gobierno de Aragón que se pueda destinar la línea del Fondo Inversiones de Teruel (Fite) de infraestructuras, de manera prioritaria, para este tipo de actuaciones. Este sondeo forma parte del convenio marco de sondeos, dotado con una partida de un millón de euros este año.

Joaquín Juste ha visitado las obras, acompañado por el alcalde, Alfredo Soriano, donde ha detallado que la actuación en Riodeva ha tenido un coste de 234.000 euros. Este sondeo tiene una profundidad de 300 metros, con aproximadamente 20 litros por segundo, lo que supone un caudal de 1,7 millones de litros al día.

La perforación se ha realizado con diámetros de entre 550 y 380 milímetros y posteriormente se ha revestido con tubería de acero al carbono de 250 milímetros de diámetro y 8 milímetros de espesor de chapa, garantizando así la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA

"Creo que lo más importante que podemos hacer en un municipio es garantizar el suministro de agua. Es fundamental para la gente que vive en el pueblo y para cualquier actividad económica", ha dicho Joaquín Juste.

"Hablamos muchas veces de turismo, es que si no tenemos agua, pues no puede haber ni turismo, ni agricultura, ni ninguna actividad económica. Por tanto, que tengamos ahora mismo aquí un sondeo, que además ha tenido éxito, un sondeo de 300 metros, con un caudal estimado de unos 20 litros por segundo, eso es algo que va a garantizar la viabilidad del suministro de Riodeva de ahora en adelante", ha añadido, destacando además la importante labor que desarrolla el Gabinete Geológico de la institución provincial, no solo por la aportación económica sino por encargarse de toda la tramitación.

Para Riodeva era una actuación muy esperada, según ha explicado el alcalde, ya que empezaron con problemas de abastecimiento hace unos cinco años: "Antes nevaba bastante pero ahora no nieve y las lluvias son bastantes escasas" por lo que hace unos tres años contactaron con la Diputación de Teruel para valorar donde era más viable hacer un sondeo. "Lo teníamos previsto hacía un año pero entendemos que había prioridad en otros municipios que tenían más escasez que nosotros pero ahora ha llegado el momento", ha explicado Soriano.

Con esta intervención, ya se han ejecutado siete de las doce actuaciones previstas dentro del Convenio Marco para la Gestión de la Contratación de sondeos de explotación y de investigación en municipios de la provincia de Teruel, alcanzando cerca de 1.500 metros de sondeos realizados hasta la fecha.

ACTUACIONES EN TODA LA PROVINCIA

Las siete actuaciones que se han realizado ya, y con resultado positivo, han sido además de Riodeva, Cantavieja, Mosqueruela --dos sondeos--, Nogueruelas, Manzanera y Jabaloyas.

Entre las actuaciones realizadas destaca el sondeo de Cantavieja, con una profundidad de 444 metros y un caudal de investigación estimado de entre 20 y 23 litros por segundo. En Mosqueruela se han ejecutado dos sondeos de 162 metros de profundidad cada uno, ambos positivos y con caudales de investigación de entre 3 y 4 litros por segundo.

En Nogueruelas se ha alcanzado una profundidad de 126 metros, con un caudal estimado de entre 5 y 7 litros por segundo, mientras que en Manzanera el sondeo ejecutado, de 132 metros de profundidad, presenta un caudal estimado en torno a 5 litros por segundo.

Por su parte, en Jabaloyas, concretamente en el barrio de Arroyofrío, se ha realizado un sondeo de 150 metros de profundidad con un caudal de investigación estimado de entre 6 y 7 litros por segundo.

El presupuesto de las actuaciones ejecutadas asciende a 234.650,68 euros en el caso de Riodeva, 259.803,82 euros en Cantavieja, 64.941,72 euros en Mosqueruela, 62.995,31 euros en Nogueruelas, 47.876,01 euros en Manzanera y 37.986,58 euros en Jabaloyas.

Juste ha anunciado que la DPT está negociando con el Gobierno de Aragón para que el Fite que se destina cada año para infraestructuras, de 5 millones de euros, se puede dedicar de manera prioritaria para obras hidráulicas.

"Hemos hecho el sondeo, tenemos agua, hemos acertado, ¿no? Pero ahora, evidentemente, hay que comunicar el sondeo con el depósito y esa obra tampoco la pueden llevar a cabo los ayuntamientos porque no tienen capacidad económica", ha explicado Juste. El presidente ha anunciado que la próxima semana comenzarán además las obras correspondientes a los nuevos sondeos previstos en los municipios de Valjunquera y Bea.