Rivarés cree "normal" el cese de los dos cargos de confianza de ZeC que van en listas de Podemos

Publicado 11/04/2019 15:08:24 CET

El portavoz del Gobierno de ZeC reconoce que esta decisión "tiene morbo", pero sostiene que es "riqueza política y diversidad electoral"

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Fernando Rivarés, ha considerado "normales" los ceses, de mutuo acuerdo, del coordinador general de Alcaldía, Iván Andrés, y del asesor del grupo municipal de ZeC, Guillermo Lázaro, al formar parte de las listas electorales de Podemos del 26 de mayo y después de no haber llegado a un confluencia entre ZeC y la formación morada.

Rivarés, quien es el segundo de la lista de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza que encabeza la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha dejado claro que el cese de Guillermo Lázaro "ha sido a petición propia" y ha argumentado que esta decisión "entra dentro de la normalidad" porque empieza la campaña de las legislativas que prácticamente empalma con las municipales.

"Iván Andrés va en mi lista y parece lógico que, de mutuo acuerdo, un candidato de una lista no sea el jefe de gabinete de un alcalde que va en otra lista".

En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha detallado que Guillermo Lázaro trabaja para otra lista que es la de Podemos y el mismo día que empieza la campaña "es sano democráticamente que esto ocurra y cada uno sigue su camino". Ha augurado que Iván Andrés, "pronto volverá como concejal, pero hoy es cesado porque va en otra lista".

Sobre su situación personal, ya que forma parte del Gobierno municipal de ZeC pero concurre en la lista de Podemos ha dicho: "Tengo un compromiso con la ciudadanía. Esto se ha hablado en el Gobierno y soy un cargo electo hasta el final de la legislatura y los otros dos son designados por el grupo que ahora se disgrega y ha habido más ceses en otros grupos municipales. Seré consejero municipal y portavoz hasta que los decida el grupo municipal de ZeC".

Preguntado por su relación con el alcalde, Pedro Santisteve, que vuelve a encabezar la lista de ZeC a la Alcaldía, ha subrayado que "es excelente". "Es mi amigo y con Pablo Muñoz es excelente desde hace mas de 30 años, con la vicealcaldesa, Luisa Broto, desde hace 20 y con los otros es magnífica". "A Pedro lo quiero mucho y a Luisa y Pablo; y a los demás los he conocido en el Gobierno".

Rivarés ha dejado claro que "lo personal está muy por encima de lo político". "Les tengo mucho cariño y es muto y se nos notaría si fuera al contrario".

MORBO

Sobre si se podría haber esperado a cesar a ambos cargos a después de las elecciones, Rivarés ha considerado que "el Gobierno lo ha acordado así y es una decisión sana y democrática". "Eso nos diferencia del resto de partidos y hoy empieza la campaña electoral y para evitar suspicacias y cosas raras seguimos trabajando juntos en caminos donde nos encontramos y en otros no".

Tras descartar más ceses ha abundado en que "Pedro Santisteve es mi alcalde y de todos los ciudadanos voten lo que voten y el siguiente que haya será el alcalde o alcaldesa de todos hayan votado lo que hayan votado". Así, ha vuelto a señalar que "esa es la diferencia" para recalcar la amistad que le une al alcalde y alguno de los concejales y "eso no va a cambiar nunca".

"Prefiero tener más esperanza que recuerdos y he decido apostar por una candidatura y otros por otra y eso nos hace más ricos y diversos". De esta forma, ha respondido a que sea parte del Gobierno de ZeC y vaya en la lista de Podemos. "Es fácil pensar en cosas que tienen que ver con el enfrentamiento y la disensión, pero es más inteligente pensar que tiene que ver con la diversidad de la que nace ZeC".

Al respecto se ha mostrado convencido de que ZeC ha cambiado la ciudad y ha sido el "mejor gobierno de la historia". Ahora la circunstancia política y social es distinta y hay dos candidaturas y no pasa nada. Luego se impondrá el dialogo, entre varias listas, las progresistas o las reaccionarias de la ultraderecha para volver a Zaragoza al siglo XIX". Ha confiado en el dialogo se entre ZeC, Podemos, CHA y PSOE.

"No he cambiado mi forma de pensar y no me tengo que diferenciar, tiene que ser la ciudadanía la que elija entre una candidatura y otra. Me avalan 4 años en la gestión de Economía y Cultura, en la que hemos dado una vuelta radical aunque todo es opinable".

Rivarés ha reconocido que "lo gracioso es ver las diferencias". "Comprendo el morbo porque además lo tiene, pero es riqueza política y diversidad electoral y la oportunidad de que cada uno vote lo que considera y obligarnos a todos los cargos electos a hablar para conformar Gobiernos progresistas, para que podamos volver a gobernar la ciudad". "Ojalá ese gobierno sea de cambio y la lista por la que apuesto sea muy importante".