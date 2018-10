Rivarés dice que la sentencia del Supremo "da la razón" al Ayuntamiento de Zaragoza al no cobrar las minusvalías

Publicado 10/07/2018 13:44:16 CET

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha indicado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de plusvalía "da la razón" al consistorio de la capital aragonesa al no cobrar este tributo en caso de minusvalía.

El TS ha establecido que las liquidaciones o autoliquidaciones por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), conocido como plusvalía municipal, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de un pérdida de valor.

En concreto, la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al considerar que interpretó "de manera correcta" la norma.

En detalle, deniega al BBVA la devolución de lo que pagó por la venta de unos terrenos de naturaleza urbana al considerar que no se había demostrado que no hubo ganancia en dicha operación. De esta forma, el TS pone fin al vacío legal existente en el último año, en el que se han reclamado la devolución de plusvalías incluso en los casos en los que se produjo una ganancia.

Rivarés ha dicho que "PP y Ciudadanos se equivocaban de medio a medio" y ha explicado que el Supremo dice que "si alguien cree que el suelo de su vivienda ha perdido valor y por tanto había minusvalía en la compraventa o herencia, se tendrá que demostrar y el ayuntamiento lo tendría que reclamar, y mientras la plusvalía sigue en vigor".

NO HAY DERECHO

Por otro lado, el consejero municipal ha opinado que "no hay derecho" a que el Gobierno de España no hay hecho caso a la sentencia del Tribunal Constitucional de hace un año y no haya modificado el impuesto de plusvalía, que es del Estado y se gestiona por los ayuntamientos.

A su parecer, se trata de un impuesto "injusto porque hay que cobrarlo cuando hay plusvalía y no cuando no la hay", para lamentar que el anterior Gobierno, presidido por Mariano Rajoy "no lo ha modificado y el de Sánchez no ha empezado".

"El Supremo dice que hemos hecho muy bien al congelar el impuesto en casos de supuesta minusvalía y cobrar el resto porque responde al Gobierno de España modificar este tributo", ha zanjado.