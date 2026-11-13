Rouco pide que "las urnas se llenen de papeletas de Vox" para acabar con "este gobierno corrupto"

Los candidatos al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco y Juan José Coca. - VOX

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, ha reclamado, en el arranque de la campaña electoral, que "las urnas se llenen de papeletas de Vox", para que "el próximo Gobierno introduzca la prioridad nacional, remigración y desregulación en sus acciones políticas".

Rouco ha dicho que "lo más importantes es acabar con este gobierno corrupto y mafioso, y después que España coja el rumbo que debe de tener: La prosperidad para las familias, para los jóvenes, para los autónomos y para las pymes. Bienestar para todos ellos y prosperidad".

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, acompañada por el número dos de la candidatura, Juan José han realizado una pegada simbólica de carteles.

Asimismo, la número uno de la candidata por Huesca, Ester Blanco; junto a los diputados David Arranz y Sergio Marco, ha inaugurado la campaña en la capital altoaragonesa. Por su parte, el candidato por Teruel, Daniel Alda, ha estado acompañado por el líder de Vox, Alejandro Nolasco, en la plaza de San Juan.