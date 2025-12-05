Rouco (Vox) rechaza la baliza V-16 por ser "una paliza más contra las familias y los trabajadores"

La diputada autonómica de Vox Carmen Rouco. - VOX.

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Vox, Carmen Rouco, ha rechazado este viernes la obligatoriedad, a partir del próximo 1 de enero, de que los vehículos lleven consigo una baliza de emergencia V-16, tildándolo de "paliza para las familias y los trabajadores".

Será el próximo 1 de enero de 2026 cuando entrará en vigor la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, concretada por la Instrucción MOV 2025/1 de la DGT.

Vox ha registrado una iniciativa en las Cortes de Aragón, y en el resto de los parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, para "suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 hasta que existan estudios técnicos independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial". Igualmente, la propuesta incluye que "se siga permitiendo el uso de triángulos reflectantes para señalar incidencias o accidentes en carretera".

Rouco ha definido esta baliza como "una carga innecesaria y desproporcionada, que va a suponer un gasto añadido de entre 30 y 70 euros". "Además, es irracional aplicar esta medida sólo a los vehículos matriculados en España, pero quedan fuera los millones de vehículos extranjeros que cada año circulan por nuestras carreteras", ha analizado.

La diputada de Vox ha señalado como "peligrosas" las "recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), que invita a los conductores a colocar la baliza desde el interior del coche". "Todo protocolo de prevención de riesgos establece claramente que, ante una avería o incidente en carretera, los ocupantes deben abandonar inmediatamente el vehículo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada. Pues aquí, el Gobierno de España aplica lo contrario, exponiendo a los conductores a un riesgo innecesario", ha criticado.

Ha sintetizado que "la obligación de utilizar la baliza V-16 no garantiza un beneficio real ni queda acreditada su utilidad en términos de seguridad vial". "Ni siquiera le dan la opción al conductor de elegir entre la baliza V-16 y los triángulos reflectantes, en los cuales sí hay consenso respecto a su utilidad", ha añadido.

Por todo ello, Rouco ha reclamado "sentido común" y ha rechazado tanto "las cargas económicas innecesarias para las familias", como "las medidas que supongan un peligro para la seguridad vial".

"Nos oponemos a la baliza, que es una paliza más al bolsillo de familias españolas y una paliza contra los trabajadores. El verdadero obstáculo no está en la carretera, sino en quienes diseñan la ruta", ha aseverado, añadiendo: "Aquí, por mucho que nos quieran vender modernidad, lo único que se moderniza es la capacidad de complicarnos la vida y así seguimos; la baliza sólo se usa cuando el vehículo se detiene, y la paliza del Gobierno de España te llega incluso cuando estamos en movimiento", ha concluido.