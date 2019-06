Rudi le dice a Azcón que ser alcalde "es un máster en la vida"

Publicado 18/06/2019 13:48:23 CET

Azcón destaca el "rigor" de la exalcaldesa y mañana recibirá a Belloch

ZARAGOZA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recibido en su despacho del Ayuntamiento a la exalcaldesa y expresidenta del Partido Popular (PP) en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, quien le ha dicho que ser alcalde "es un máster en la vida". "Cuando haces las cosas el efecto lo notas inmediatamente y si lo haces bien están --los ciudadanos-- eternamente agradecidos", ha dicho Rudi.

Azcón ha querido recibir a la que fuera la primera mujer alcaldesa de la ciudad porque representa "valores fundamentales" entre los que ha citado la "seriedad, el rigor, el preocuparse de los problemas de la gente y conocerlos en profundidad". "Nosotros queremos profundizar y dentro de las prioridades nos queremos fijar en estos valores fundamentales a la hora de tomar decisiones en la institución".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha explicado que esta visita de Rudi es "muy importante" porque no solo es recibir a la exalcaldesa, sino contar con su apoyo para cualquier cuestión que esté en su mano".

Azcón ha agradecido que Rudi accediera a esta reunión en su despacho y ha contado que se ha puesto a disposición y ha prestado su colaboración para lo que sea necesario en este ayuntamiento".

VENTAJA

Rudi ha agradecido las palabras de Azcón y ha recordado que hoy hace 24 años que fue elegida alcaldesa de Zaragoza (1995) y también tras 16 años de gobierno de la izquierda.

"Vienes con mucha ventaja sobre mi, porque la edad sería más o menos parecida, pero has conocido esta casa como gobierno y como oposición y es un bagaje que yo no tenía. Compartimos la ganas de trabajar por la ciudad y el puesto de Alcaldía es apasionante".

Ha contado la anécdota de que por las calles de Zaragoza aún hay personas que le llaman alcaldesa. "Cuando se dice que la política local es las más cercana creía que era una frase hecha y me di cuenta de que no porque se toman decisiones de gran calado como en infraestructuras de la ciudad o poner el coche a disposición, en una ocasión para salvar a una mujer maltratada".

En su intervención ante los medios de comunicación, Rudi ha aseverado que Azcón tiene "muy buenos mimbres y sobretodo la actitud personal" y ha vuelto a ponerse a disposición del alcalde y de "todo el equipo de gobierno y de la ciudad".

Azcón ha justificado la reunión con Rudi porque ambos son del mismo partido político y porque ha sido la anterior alcaldesa de la ciudad y, además, porque cuando él fue portavoz del grupo municipal, ella era la presidenta regional.

"Sin el apoyo de Luisa Fernanda no sería portavoz y si no hubiera sido portavoz no habría sido candidato a la Alcaldía. Tengo que agradecérselo", ha argumentado el alcalde.

Asimismo, ha anunciado que este miércoles recibirá al anterior alcalde socialista, Juan Alberto Belloch, y en los próximos días a familiares del alcalde la etapa predemocrática (1976-79), Miguel Merino.