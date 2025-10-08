Sabés (PSOE) afirma que Azcón "se ve acorralado por su nefasta gestión" y está "obsesionado" con Pilar Alegría

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado que "la debilidad" del presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, es "que se ve acorralado por su nefasta gestión y solo sabe confrontar con la difamación" y está "obsesionado" con la ministra portavoz y secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría.

Sabés se ha referido este miércoles, en rueda de prensa, al "gran nerviosismo del PP, cada día más cuestionado y cada día más pequeño en las encuestas".

"Eso pone muy nervioso a Azcón y al PP y eso les lleva a insultar", ha dicho Sabés, que ha añadido que "como siempre, el PP desvía la atención para que no nos fijemos en su mala gestión".

A juicio del parlamentario socialista, "sí que dan mala imagen de Teruel una alcaldesa del PP que con su negligencia provoca que se venga abajo el Torico uno de los símbolos de la ciudad; da mala imagen que un edificio de la capital de Teruel se derrumbe, que todavía no esté el claro el motivo y que la alcaldesa, en lugar de ayudar a los vecinos afectados, esté enfrentado a ellos".

También ha recordado que el hecho de que "los problemas de agua provoquen un socavón en el que se ha hundido un camión de la basura" sí que "dan mala imagen" de Teruel, o que "las losas de la fachada exterior de un aparcamiento se desplomen en el Paseo del Óvalo y lleven más de un año sin arreglarse".

"Todo esto y más es consecuencia de la mala gestión del PP, en Teruel y en todo Aragón", ha aseverado Sabés, quien también ha mencionado dos hospitales acabados en la provincia turolense gracias a la gestión socialista y que "el PP en más de dos años de gobierno, no los haya puesto en marcha".

Ha instado al líder del PP Teruel y presidente de la Diputación Provincial (DPT), Joaquín Juste, "a tomar medidas desde la Diputación de Teruel para mejorar de verdad la imagen de Teruel y para trabajar contra la despoblación de la provincia".

PETICIÓN A AZCÓN

Por otro lado, Fernando Sabés ha expresado que desde el PSOE "aún estamos esperando que Azcón dé los detalles sobre con quién fue y cómo se pagaron viajes como el de Galicia, mientras en Aragón varios municipios se inundaban".

Además, ha subrayado que Pilar Alegría ya dio todos los detalles de su viaje a Teruel "que tanto obsesiona al PP". "Ya nos gustaría que Jorge Azcón fuera tan transparente como lo es Pilar Alegría", ha dicho.

"¿Qué podemos esperar de un partido que suprime puntos violetas, que resta recursos a los aragoneses, que aplaude el trasvase del Ebro o recorta maestros y médicos?", se ha preguntado Fernando Sabés.