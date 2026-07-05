Sale ilesa de un accidente la piloto de un helicóptero que participaba en las tareas de extinción de Loporzano

Imagen de recurso de un helicóptero de Infoar. - EUROPA PRESS

HUESCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piloto de un helicóptero que participaba en las tareas de extinción del incendio forestal de Loporzano (Huesca), ha resultado ilesa tras sufrir un accidente en el que la aeronave que pilotaba, perteneciente a la Base de Boltaña, se ha precipitado al cercano embalse de Montearagón durante una maniobra para cargar agua.

Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, la piloto ha podido abandonar la aeronave por sus propios medios y los Bomberos de la DPH la han evacuado a Boltaña.

El helicóptero ha quedado hundido en el embalse. La piloto, como es habitual en estas operativas, según recuerdan desde el Ejecutivo, iba sola en el helicóptero.