El SALUD refuerza en Nochevieja el Punto de Atención Continuada de Escarrilla

La gerente del Salud, Ana Castillo, en un punto de atencion continuada del Valle de Tena (Huesca) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud van a reforzar los servicios asistenciales durante la noche de Fin de Año en las localidades pirenaicas de Escarrilla y Formigal para garantizar una atención ágil y segura ante el previsible aumento de la demanda.

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Escarrilla está dotado con un equipo formado por un profesional de Medicina y otro de Enfermería y durante la Nochevieja se va a contar con un segundo equipo. Además, se va a reforzar la Unidad de Soporte Vital Básica (SVB) durante 24 horas, desde las 10.00 horas del día 31 de diciembre a las 10.00 de la mañana del día 1 de enero.

A este recurso se suma que una UVI móvil del 061 Aragón permanecerá de las 22.00 horas hasta la 01.00 de la madrugada en el lugar donde tendrá lugar la celebración del fin de año en Formigal. Estos efectivos son independientes de los servicios privados de asistencia de los organizadores de este evento.

Este refuerzo se realiza ante el posible incremento de urgencias que puedan tener lugar por el aumento de población que se producirá en dichas zonas.

Por ello, se intensifican estos recursos de Atención Primaria de guardia y de transporte sanitario, con el objetivo de asegurar la mejor respuesta.

La gerente del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Ana Castillo, ha visitado este lunes distintos dispositivos acompañada de la directora de Atención Primaria del sector sanitario de Huesca, Pilar Cajaraville. Castillo ha saludado a profesionales que trabajan allí y ha comprobado, de primera mano, cómo se están preparando los recursos.