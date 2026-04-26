San Esteban de Litera (Huesca) inaugura el Parque de los Scouts en el 40 aniversario de Scouts Católicos d'Aragón MSC

El alcalde de San Esteban de Litera, Fernando Sabés, y Loreto Montañés, en representación de Scouts Católicos de'Aragón MSC, en el Parque de los Scouts en el 40 aniversario de Scouts Católicos d'Aragón MSC. - AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio de San Esteban de Litera ha inaugurado este domingo el nuevo Parque de los Scouts, un espacio que simboliza la estrecha y prolongada colaboración entre el Ayuntamiento y Scouts Católicos d'Aragón MSC.

Este acto se enmarca dentro de la celebración del 40 aniversario de la asociación, una efeméride que pone en valor décadas de compromiso educativo, social y comunitario en el territorio.

El parque fue construido por un campo de voluntariado que desarrolló la Scouts Católicos d'Aragón MSC en colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de San Esteban de Litera, pero en esta jornada se ha puesto nombre a un espacio muy utilizado por los vecinos de la localidad. De hecho, los campos de voluntariado han sido una constante en los últimos 18 años, siendo uno de los de referencia de Aragón.

Ha sido un momento muy emotivo que ha concluido con el descubrimiento de una placa conmemorativa por parte de los ex presidentes de la Asociación Pedro Farré, Daniel Ruiz y Beatriz Caseiro, y que ha sido realizada por la rama de compañeros que han asistido a la celebración de este San Jorge en San Esteban de Litera. La relación entre Scouts Católicos d'Aragón MSC y el Ayuntamiento de San Esteban de Litera se remonta a años de trabajo conjunto en iniciativas dirigidas a jóvenes y familias.

A lo largo de este tiempo, el municipio ha acogido numerosas actividades organizadas por la entidad, como campos de voluntariado, campus de verano, cursos, actividades culturales y campamentos, entre otros, consolidándose como un referente para el desarrollo de este tipo de programas.

DÍA DE LAS FAMILIAS

La inauguración del Parque de los Scouts se suma a los actos celebrados durante este fin de semana con motivo de la festividad de San Jorge, patrón de Aragón y del movimiento scout, que Scouts Católicos d'Aragón MSC ha conmemorado con diversas actividades desde el pasado viernes en San Esteban de Litera.

De hecho, diversas actividades que se han realizado durante estos días han estado abiertas a niños y jóvenes de la localidad. Asimismo, en la tarde del sábado visitó a los asistentes el Obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Javier Pérez Pueyo.

El broche final a esta celebración ha tenido lugar con el Día de las Familias, que ha reunido a alrededor de 250 personas en una jornada de convivencia celebrada en el polideportivo de las escuelas de San Esteban de Litera.

Este encuentro ha servido para reforzar los lazos entre generaciones y destacar el papel de las familias en el movimiento scout. Con esta inauguración, San Esteban de Litera reafirma su compromiso con el asociacionismo y la educación en valores, al tiempo que rinde homenaje a una entidad que, durante cuatro décadas, ha contribuido de manera significativa al desarrollo personal y social de miles de jóvenes en Aragón.

En el acto, han intervinido el alcalde de San Esteban de Litera, Fernando Sabés, y Loreto Montañés, en representación de Scouts Católicos de'Aragón MSC, coincidiendo ambos en la necesidad de continuar con la colaboración que durante tantos años ha permitido organizar actividades en la localidad y mejorar la misma.