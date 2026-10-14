Sánchez cree que si PP y Vox llegan al Gobierno de España "firman la carta de defunción del Estado del Bienestar"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, durante un acto de los socialistas aragoneses, en el Hotel Iberus de Zaragoza. - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes, en un mitin en Zaragoza, que si PP y Vox llegan al Gobierno central "firman la carta de defunción del Estado del Bienestar".

Pedro Sánchez, que ha lucido un cachirulo, pañuelo típico de las Fiestas del Pilar, ha centrado su intervención, precedido de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la responsable provincial del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, y con el lema 'La fuerza de la gente', en la política social y económica, defendiendo la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la construcción de más vivienda pública.

Las derechas "siempre están con el miedo; enfrentan, polarizan", de forma que "estas elecciones van de la buena política frente a la mala educación y ya estamos cansados de la mala educación y los insultos de la derecha y la ultraderecha".

"Tengo muchas ganas de acabar en 2030 las grandes transformaciones que necesita nuestro país", ha aseverado Sánchez, para quien la gestión que ha realizado estos ocho años es "histórica", ya que la situación de 2018 y la de 2026 es "como la noche y el día, son hechos y datos", pero "si hemos logrado mucho, queda mucho por lograr".

Sus objetivos para 2030 son que el 80 por ciento de la energia provenga de fuentes renovables, que la tasa de paro sea de un solo dígito, que la tasa de abandono escolar caiga cuatro puntos y que hombres y mujeres tengan el mismo poder.

Ha criticado que la derecha se quiera "cargar el IRPF" y que Feijóo pida "sacrificios", ironizando: "Si quieres te hacemos la ola". Ha recordado el mitin de Feijóo este martes en Huesca, afirmando que "no dicen una media verdad". Su compromiso es "cuatro años más de avances sociales y cero recortes, y cuatro años más de pensiones actualizadas al IPC".

"Si hay una desigualdad la sufren las mujeres, por ellas vamos a seguir avanzando socialmente y no va a haber recortes en el Estado del Bienestar otros cuatro años", ha prometido Sanchez, quien ha lamentado que "nos hemos olvidado" de la crisis financiera de 2008 y de algunas medidas del expresidente del PP Mariano Rajoy, como la congelación de las pensiones "nada más legar al Gobierno".

También ha destacado el secretario general del PSOE la contrarreforma de las pensiones y la contrarreforma laboral, así como las movilizaciones estudiantiles. "¿Que pasó con los copagos farmacéuticos? que su Gobierno quitó "hace muchos años".

"Siempre ocurre lo mismo, primero movilizaciones sociales, luego está el 'no' en el parlamento y luego hay mayorías parlamentarias y materializamos las movilizaciones sociales en leyes; es lo que hicimos con las pensiones, con el colectivo LGTBI, con las mujeres el 8 de marzo, es lo que sucedió con los estudiantes, con los pensionistas, cuando este gobierno dijo no al cinco por ciento en armamento en favor del Estado del Bienestar y del sí al Estado de Palestina y no al genocidio en Palestina".

INSULTOS, BULOS Y RECORTES

A su juicio, la derecha está siempre con "los insultos, los bulos y los recortes" y ha preguntado si su juego es "susto o muerte" porque "si están en la oposición nos insultan y si están en el Gobierno recortan; que sigan en la oposición cuatro años más".

"Qué cantidad de bulos sueltan Abascal y Feijóo", se ha quejado Sánchez, mencionando las advertencias de PP y Vox contra el voto por correo, lo que en su opinión es porque "no quieren que voten los trabajadores y las personas que no pueden valerse por sí mismas o los hijos que están estudiando fuera". Ha ironizado en relación a Feijóo, que fue presidente de Correos: "O sea, que Feijóo no se fía de Feijóo; a ver si va a ser verdad que no es presidente porque no quiere".

LEY DE NIETOS

Pedro Sánchez ha defendido la 'ley de nietos', la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que permite dar la nacionalidad y, por lo tanto, el derecho al voto a los nietos de exiliados de la guerra civil y el franquismo.

"Es una ley que entró en vigor en 2023 y desde 2023 se ejerce sin ningún problema el derecho a voto y llegan ahora, porque Vox lo exige, y presentan un recurso en el TC y dicen 'unos sí, otros no".

"Los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos del régimen franquista", ha proclamado el candidato del PSOE a la reelección, añadiendo que "no hay derecho a que haya ciudadanos de primera y de segunda porque la derecha y la ultraderecha tienen candidatos de tercera; si estos son capaces de recortar el derecho al voto estando en la oposición, imaginaos lo que pueden hacer si llegan al Gobierno".

En otro orden de cosas, ha reiterado su apoyo a la equiparación de los permisos y maternidad en este "invierno demográfico", defendiendo las políticas que "estimulen la formación de familias" que "estamos haciendo desde el Gobierno de España", también la regularización de migrantes.