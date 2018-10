Santisteve critica que se cuestione la Ley de Capitalidad cuando ha pasado "controles jurídicos"

Publicado 02/03/2018 14:43:19 CET

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha criticado que los cuatro grupos de la oposición, PP, PSOE, CHA y Cs, se cuestionen la constitucionalidad de la Ley de Capitalidad cuando ha pasado "numerosos controles jurídicos" y ha contado con la opinión de expertos en su tramitación por el Gobierno autonómico y posteriormente en las Cortes de Aragón.

De esta forma se ha referido a las mociones presentadas por cada uno de los grupos de la oposición, que han salido adelante, y que recogen distintas medidas sobre la interpretación que el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha hecho de la Ley de Capitalidad al cambiar la representación en los consejos de administración de las cuatro sociedades municipales.

Este cambio en la representación de los grupos en las cuatro sociedades municipales, supone que entre los 10 y 12 miembros que tienen cada uno de los cuatro consejos de administración, cuatro de ellos son para los grupos municipales y el resto al Gobierno de la ciudad, según la interpretación de ZEC de la Ley de capitalidad (artículo 14) y que la oposición rechaza porque no se ajusta a la representación del pleno.

Santisteve ha tomado la palabra al final del pleno ordinario cuando ya no había opción de réplica por parte de los grupos municipales, lo que ha provocado la críticas de todos los portavoces. En su discurso, el alcalde se ha preguntado si las anterior composición de las sociedades municipales "solo servía en la alternancia del bipartidismo, solo era para el PP y el PSOE", ha cuestionado.

Ha explicado que los estatutos de las sociedades municipales determinan la composición del consejo de administración conforme a la Ley de bases de régimen local y "además hay un representante de cada grupo municipal".

INVADIR COMPETENCIAS

"El pleno sigue ostentando el control y la fiscalización y se han cesado a los consejeros de PP y PSOE en las sociedades, pero no se ha tocado a los de CHA y Ciudadanos. No se ha anulado la presencia de ningún grupo en los consejos de administración", ha apostillado.

El alcalde ha justificado estos cambios para "evitar que se invadan competencias del gobierno y su acción" con la finalidad de que las sociedades "sean gobernadas por el gobierno y los ciudadanos exigen una gestión que garantice la prestación de los servicios públicos que caen en el paraguas de la sociedades".

Se ha dirigido al PSOE y CHA para considerar que se han aprobado los "mejores presupuestos de la ciudad para generar empleo y prestar servicios de calidad y no ver lo que hay en ello es no dar validez a la palabra".

"Desde la izquierda se avanza en el modelo de ciudad, compartimos la regeneración de los barrios y el tránsito a las energías renovables en la protección de la salud de los vecinos. Avanzamos en la soberanía alimentaria y en asegurar un techo a la sociedad mas vulnerable con un ambicioso plan para impulsar más de 800 viviendas de alquiler con la mitad de la financiación a cargo del BEI", ha relatado sobre el crédito de unos 40 millones de euros, que concedería el Banco Europeo de Inversiones.

"Muchas veces la izquierda no nos damos cuenta de lo importante de los acuerdos alcanzados y eso solo beneficia a la derecha" ha lamentado, para pedir a los grupos que este debate lo hubieran traído al principio de la legislatura.

"La democracia no es controlar el chiringuito, ni tener el sillón porque conduce a dejar fuera cuestiones importantes que tendrían mas interés para la ciudadanía que no se ha debatido, pero se ha preferido trasladar la bronca y el desencuentro", ha criticado sobre el contenido del debate que se ha centrado en las sociedades municipales.

PROTESTA

Esta intervención del alcalde que no ha admitido réplica al cerrar la sesión plenaria, lo que ha provocado el enfado de los grupos municipales, que han aprovechado el momento de exponer los argumentos sobre la urgencia de una moción de ZEC relacionada con la huelga del 8M para rebatir a Santisteve.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que con esta forma de actuar del alcalde "ha retrocedido entre 50 y 60 años cuando el Ayuntamiento estaba representado por el ejército y las sotanas".

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha tildado la intervención del alcalde de "epístolar preconciliar con aplauso asegurado" y muy enfático le ha emplazado a convocar este próximo puente festivo una junta de portavoces para debatir sobre las sociedades municipales.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha lamentado que no se pudiera intervenir para replicar "a quien ha perdido el debate" y ha apuntado que los populares han centrado su intervención en que el alcalde es un "cobarde porque no ha dado derecho a réplica" y ha abundado en que "lo ciudadanos no se merecen que siga en el sillón de alcalde".

8M

Todos los grupos de la oposición han pedido acordar una declaración institucional sobre la equiparación salarial entre hombre y mujeres después de que decayera la urgencia de la moción de ZEC sobre el apoyo a los paros parciales del 8 de marzo para exigir dicha igualdad y que están secundados por los sindicatos y distintos colectivos sociales.

Pérez Anadón ha dicho que la urgencia de esa moción se presenta para "tapar" la reprobación al alcalde. "Han sido incapaces de que haya un acuerdo institucional" les ha afeado a ZEC y ha subrayado que sobre igualdad entre hombre y mujeres "al PSOE pocas lecciones".

Carmelo Asensio ha añadido que "CHA siempre está a favor de la urgencia de los derechos de las mujeres" y ha hecho un llamamiento a secundar la huelga del 8 de marzo.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha emplazado a aprobar una declaración institucional de los cinco grupos y Azcón ha apostillado que la falta de un declaración institucional "es otro ejemplo de lo que han intentado los cuatro grupos del a oposición, mientras que ZEC siempre anda buscando el lío".