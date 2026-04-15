Sasha Rubel (AWS): "Lo que está sucediendo en Zaragoza y Aragón es ejemplar y una lección para el resto de Europa"

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de Políticas Públicas para IA Generativa en AWS para EMEA, Sasha Rubel, ha hablado del "momento crucial" de la revolución de la IA en Europa y ha mirado a Zaragoza y Aragón, donde ha calificado de "ejemplar" lo que está sucediendo desde el punto de vista tecnológico y lo ha considerado "una lección para el resto de Europa".

Rubel ha protagonizado este miércoles una de las ponencias de la segunda jornada del congreso 'The Wave' 2026, que se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza y en el que se dan cita más de 250 ponentes y 20.000 inscritos.

En su intervención, la directiva de AWS ha señalado que la pregunta "fundamental" es "cómo retener el talento en Europa, cómo expandirlo desde aquí y convertir el impulso en oportunidades". En este sentido, ha pronunciado: "Me alegra estar hoy en Zaragoza porque creo que lo que está sucediendo aquí y en Aragón es ejemplar y una lección aprendida para el resto de Europa. De Aragón al mundo".

Ha expuesto que la adopción de la IA en Europa atraviesa un momento "de crecimiento", puesto que "el 33% de las empresas han adoptado la IA en 2024, el 42% en 2025 y en 2026, el 54%", de modo que más de la mitad de los países europeos ya han implementado esta tecnología.

Rubel ha opinado que existe una "gran efervescencia" en la oportunidad de transformación que ofrece la IA, tanto para empresas como para los ciudadanos. En este sentido, ha indicado que hace dos años, solo la mitad de los ciudadanos de Europa estaban familiarizados con la IA, mientras que en la actualidad representan el 80%; al hablar de uso de esta tecnología a diario, en el mismo periodo de dos años la cifra asciende del 20 al 36% de los ciudadanos europeos, según un informe de AWS citado por la ponente.

"Estamos viendo que la velocidad de la evolución de la IA se está acelerando, la innovación avanza muy rápido y la adopción debe mantenerse al día", ha expresado, advirtiendo de la rapidez de su desarrollo.

POTENCIAL

Ha insistido en la oportunidad "sin explotar" en Europa en cuanto al potencial de la adopción de la IA, que podría generar "más de 600 mil millones de dólares en valor añadido bruto para 2030 en toda la UE". Ha comparado el valor de esta cifra "astronómica" con el total de la industria de la construcción europea.

En el entorno empresarial, la IA no solo aporta beneficios económicos, sino también culturales y sociales. Un ejemplo de ello, ha explicado Rubel, está en España con iniciativas como las de Cruz Roja, que emplea la IA "para abordar una de las grandes epidemias de nuestra época, el cuidado de las personas mayores y la soledad". Gracias a ello, han ayudado a más de 180.000 adultos mayores a abordar este desafío.

TENDENCIAS DE LA IA

Acerca de las tendencias en adopción de IA, Sasha Rubel ha ahondado en la necesidad de que las empresas la incluyan en sus procesos para generar valor, para añadir que "mayor productividad conduce a mayor calidad de vida de las personas".

Como desafíos de la aplicación de la IA, Rubel ha puesto el foco en el dato de que el 51% de las empresas sostiene que no cuentan con las competencias digitales suficientes para adoptarla y que requieren de siete meses para contratar a alguien que las tenga, un tiempo que a la directiva de AWS le parecen "años" en comparación con la evolución de la IA.

Más allá de las empresas, otro de los grandes retos es que las administraciones públicas europeas se sumen a esta revolución de la IA. Ha trasladado que una de las preguntas más repetidas entre responsables políticos es sobre cuál es la formación más adecuada para las nuevas generaciones y "la conclusión que hemos obtenido es que el cien por cien de las empresas buscan perfiles con habilidades digitales, pero también personas que sean capaces de crear y repensar soluciones a problemas junto a la IA".

Así, se ha referido a aptitudes como "pensamiento crítico, creatividad, conexión y empatía" como habilidades tan valoradas por las empresas en los próximos años, al nivel de las competencias digitales. "La realidad es que no todos serán programadores de IA, pero todos interactuarán con la IA, y todos necesitan tener la capacidad de pensar creativamente sobre lo que esta tecnología representa como socio", ha observado Rubel.

MARCO REGULATORIO EN LA UE

En otro sentido, Rubel ha mencionado la cuestión de la financiación como obstáculo a superar por las empresas, así como la necesidad de crear un "mercado único" para la IA que reduzca la complejidad y genere un marco regulatorio común. Para ello, ha aludido a "la seguridad, la velocidad, la responsabilidad y la innovación" como claves.

Ha subrayado que este último aspecto regulatorio es esencial para que las empresas permanezcan dentro de la Unión Europea, ya que si "Europa pierde innovadores en los servicios públicos, pierde oportunidades de transformación social y pierde a los futuros líderes".

En definitiva, "Europa se encuentra en un punto de inflexión y, a pesar de que más de la mitad de las empresas ya adoptan la IA, corre el riesgo de perder talento y quedarse atrás", por lo tanto, ha reclamado "un verdadero mercado único, es decir, pasar de 27 sistemas regulatorios a uno solo para llegar a un marco armonizado y unificado".

"También necesitamos alentar al sector público a ser un referente en la adopción de la IA, porque cuando el gobierno lidera, los ciudadanos confían más en la tecnología", ha apostillado Rubel, para reivindicar que el actual "es este es el momento de Europa", porque "el talento está aquí, las empresas están listas para cambiar y la tecnología se está acelerando".