El SEPRONA investiga a 9 personas y 2 empresas por irregularidades en la vacunación y venta de medicamentos veterinarios

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha investigado a nueve personas y dos empresas por irregularidades en la vacunación y la venta de medicamentos veterinarios en las provincias de Zaragoza y Huesca.

La Guardia Civil ha finalizado una investigación por un supuesto delito de intrusismo profesional, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El pasado mes de junio, especialistas de SEPRONA de la Guardia Civil de Zaragoza tuvieron conocimiento de la posible existencia de una cartilla sanitaria canina editada y utilizada por un núcleo zoológico, en la que constaban dos vacunaciones de mayo de 2024, firmadas por un veterinario del cual no se podía identificar ni su nombre ni su número de colegiado.

Por tales hechos, el SEPRONA se personó en el centro canino para realizar comprobaciones, tanto de las instalaciones y de los animales que allí se encontraban, como de la documentación de la actividad, dando como resultado la intervención de dos cartillas sanitarias caninas en las cuales constaban las dos vacunas sin el registro del veterinario que las había suministrado.

Los agentes recogieron las declaraciones del personal de una clínica veterinaria y del veterinario oficial del núcleo zoológico, quienes afirmaron no haber realizado el suministro de las vacunas que aparecían en las cartillas sanitarias ni en los pasaportes caninos.

Por este mismo motivo, los agentes se personaron en dos establecimientos dedicados a la venta de animales, relacionados con el Centro Canino y ubicados a las provincias de Zaragoza y Huesca, para entrevistarse con los propietarios y realizar las comprobaciones pertinentes de la documentación de los animales y de los centros, donde verificaron que, en las cartillas sanitarias de los cachorros que provenían del núcleo zoológico en cuestión, no aparecía identificado el veterinario que había realizado el suministro de las vacunas.

Así mismo, se llevó a cabo una inspección en dos distribuidoras de medicamentos veterinarios de la provincia de Zaragoza, cuyos responsables manifestaron no haber realizado ninguna venta de productos al centro canino ni a sus representantes.

Con toda la información recabada en la investigación el SEPRONA pudo constatar que los tratamientos veterinarios reflejados en las cartillas sanitarias y pasaportes intervenidos no fueron suministrados por un veterinario colegiado ni existían las facturas de compra de dichas vacunas.

El pasado mes de junio, la Guardia Civil localizó e investigó a 9 personas, tratándose de 2 veterinarios, 3 criadores de perros, 3 gerentes de distribuidoras de medicamentos y un responsable de un establecimiento de venta de animales, así como a 2 empresas distribuidoras de medicamentos veterinarios a los que se les imputó un supuesto delito de intrusismo profesional, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.