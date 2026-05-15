Serrano se reunirá con los vecinos de Arcosur Parque Venecia donde hay "suelo con creces para equipamientos"

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que se reunirá con los vecinos de Arcosur y Parque Venecia, que exigen más equipamientos públicos, y ha recordado que en ambas zonas hay "una sobredimensión de suelo para equipamientos".

En Parque Venecia la superficie exigible es de 61.545 metros cuadrados, la real es de 161.759 metros cuadrados y la superficie libre disponible es de 99.304 metros cuadrado, por encima de lo que recoge la Ley de Urbanismo de Aragón y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, la superficie utilizada hasta ahora en Parque Venecia para equipamientos es de 59.595 metros cuadrados y tras ceder 2.860 metros cuadrados para el Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón, queda una superfice libre disponible de 99.304 metros cuadrados para equipamientos.

Asimismo, ha avanzado que se reunirá con los vecinos de Arcosur que han trasladado a la Justicia de Aragón la cesión del Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón de una parcela de equipamientos para levantar 400 viviendas.

En Arcosur, la superficie exigible para equipamientos es de 342.225 metros cuadrados, pero la disponible es de 850.000 metros cuadrados, más del doble, de los que hay en servicio 23.900 metro cuadrados y tras ceder 11.204 metros cuadrados para el Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón, quedan 814.986 metros cuadrados.

"Nos vamos a reunir con Los Arqueros y con la Asociación de Vecinos de Parque Venecia para trasladarles que hay suelos suficientes y cuáles son los planes del Gobierno municipal para seguir desarrollando equipamientos en sus barrios".

La Asociación de Vecinos de Parque Venecia ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza haya cedido al Gobierno de Aragón dos parcelas previstas como equipamientos y próximas al Canal Imperial para levantar 200 viviendas públicas, que justo quedan delante de otros dos bloques y les taparían las vistas al curso de agua.

Serrano ha defendido esta operación al asegurar que la legislación nacional permite hacer vivienda en suelos de equipamientos ante un necesidad y en este caso "son los peores suelos para hacer equipamientos" al tratarse de una parcela muy irregular.

Ha recordado que en Parque Venecia hay proyecto de construir un centro de salud, un instituto y también un centro cívico, que se ubicaría al lado de la escuela infantil. En Arcosur, se ha proyectado una escuela infantil y en la parcela de enfrente el centro de salud, a lo que se suma una parcela para instalaciones deportivas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha informado de que el planeamiento de Zaragoza recoge, "con creces, que la ciudad está absolutamente dimensionada para que en ningún solo barrio o distrito, donde hay incardinados plan de vivienda en suelos dotacionales, deje de construirse ni un solo equipamiento".

"Podemos hacerlo extensivo a todos los barrios de la ciudad, pero hay dos barrios donde, fundamentalmente, eso es, absolutamente, así". Se ha referido a Arcosur, donde quedan más de 800.000 metros cuadrados de suelo disponible para construir equipamientos, y el otro es Parque Venecia, donde hay una "sobredimensión incluso" de suelos de equipamiento.

"Cualquier vecino de Parque Venecia que conoce su barrio sabe perfectamente que es un ejemplo de barrio en el que los suelos de equipamiento con las citadas cifras están absolutamente garantizados".

Serrano ha comentado que los dos suelos elegidos para construir vivienda en el Plan Más Vivienda de Aragón, va a suponer que en Zaragoza haya en fase de construcción, licitación o licitación con adjudicación "más de 2.700 viviendas en alquiler asequible para nuestros jóvenes".

Eso le ha permitido al Ayuntamiento de Zaragoza en estos ya siete años del gobierno del Partido Popular estar trabajando en la construcción del centro cívico para los vecinos de Parque Venecia o como se hizo en el a 2023 en la inauguración de la primera escuela infantil de Parque Venecia. Del mismo modo, se trabaja en la escuela infantil de Arcosur.

"Los vecinos, lo que tienen que saber es que hay un absoluto equilibrio en el urbanismo, que sus barrios están dotados de metros cuadrados de suelo para poder hacer los equipamientos que demandan y que necesitan sobradamente".

Así, ha incidido en que "no solamente no hay ninguna tensión en el urbanismo de la ciudad por hacer actuaciones de vivienda en suelos dotacionales, sino que además esa preocupación trasladada al gobierno municipal se traduce en que el ayuntamiento está construyendo los equipamientos y el Gobierno de Aragón ya ha anunciado el centro de salud de Rosales del Canal, el centro de salud de Arcosur o también próximamente en Parque Venecia".

OTROS DISTRITOS

En Rosales del Canal la ley marca una superficie exigible de 34.950 metros cuadrados, pero la disponibilidad real alcanza los 73.354 metros cuadrados. En uso hay 31.000 metros cuadrados para estos servicios y se usa una parcela de unos 6.000 metros cuadrados para vivienda pública, pero quedan libres a disposición de las necesidades futuras 36,411 metros cuadrados.

En el caso del Picarral, frente a los 125.250 metros cuadrados exigibles hay una superfice total de 150.000 metros cuadrados; la parcela de vivienda pública es de 5.388 metros cuadrados y la superficie libre la cesión ronda los 40.000 metros cuadrados.

En Miralbueno, los dos sectores tienen una superficie conjunta de más de 9.500 metros cuadrados para vivienda quedando otra superficie similar libre, pero al lado hay dos parcelas del antiguo acuartelamiento de San Lamberto, aún sin edificar, que suman 18.575 metros cuadrados por lo que las necesidades dotacionales están "holgadamente cubiertas".

VIVIENDA

El Plan Más Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón plantea la construcción de 2.784 pisos de alquiler asequible. Hasta la fecha están en construcción o se han lanzado los pliegos para un primer lote de 608 viviendas en Actur y Valdespartera; otras 640 en Miralbueno y Rosales del Canal, 496 en el Picarral y avenida Cataluña y 440 en Parque Goya. A ellas se sumarán otras 600 viviendas en tres parcelas, dos en Parque Venecia y una en Arcosur.