Los servicios mínimos por la huelga de limpieza en Zaragoza son del 78,13% los laborables y del 81,54% los festivos

Archivo - Máquina de limpieza viaria en una calle - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha establecido unos servicios mínimos ante la huelga de limpeza y recogida de residuos, durante los días de las fiestas del Pilar, que son del 94,46% de toda la plantilla para los días laborables y sábados y aumenta hasta el 94,81% para los domingos.

Este porcentaje se aplicará, por motivos de salud pública, desde las 07.00 del sábado 10 de octubre hasta las 21.00 horas del 19 de octubre, periodo del dispositivo extraordinario de las fiestas del Pilar.

Asímismo, los servicios mínimos para el periodo ordinario son del 78,13% en los días laborables y sábados y aumenta al 81,54% los domingos y festivos. Este porcentaje es de aplicación desde las 21.00 horas de este martes, 6 de octubre, hasta las 07.00 horas, del 10 de octubre, y desde las 21.00 horas del 19 de octubre hasta que acabe la huelga.

A ello, se suman hay refuerzos puntuales ya contemplados como el del 10 de octubre, día del pregón, con una brigada motorizada de limpieza y un servicio de barrido mecánico de aceras, ambos en turno de noche.

Para el día 12 de octubre, ofrenda de flores, habrá peones para recoger el celofán y limpiar el recorrido, más una brigada de limpieza en cada turno de mañana, tarde y noche.

Los servicios generales de las contratas están incluidos en los Servicios Mínimos. No lo están, sin embargo, los servicios EXTRAORDINARIOS programados, como cada año, con motivo de las fiestas. (FCC realiza, cada año, contrataciones específicas de refuerzo para cubrir los servicios especiales de fiestas).

La huelga indefinida de FCC Medio Ambiente, concesionaria de la limpieza viaria, la recogida de residuos y los puntos limpios de Zaragoza, empieza a las 21.00 de este martes. Como afecta a toda la plantilla y a todo el término municipal, el servicio no tiene alternativa y por eso el Ayuntamiento de la ciudad ha fijado los citados servicios mínimos con dos niveles: uno para los días ordinarios y otro, más exigente, para los días de fiestas del Pilar.

SALUD PÚBLICA

El informe del Servicio de Salud Pública argumenta que los residuos orgánicos empiezan a descomponerse a las 48 horas, o antes con calor, lo que produce malos olores, líquidos con riesgo microbiológico, mosquitos, ratas, cucarachas y moscas.

Durante las fiestas del Pilar se genera una cantidad de residuos "muy por encima" de lo habitual, por la población añadida y por el incremento en el consumo, y particularmente de comida en la calle --Recinto Ferial, food trucks, terrazas y barras--.

Si se atendier a la literalidad del informe de Salud Pública, "sería necesario el cien por cien de recogida diaria de los contenedores de residuos orgánicos y limpieza escrupulosa de su entorno", que incluye la recogida domiciliaria y la de hospitales, colegios, guarderías, mercados y clínicas veterinarias, así como la retirada de animales muertos.

También se precisaría el cien por cien de la limpieza exhaustiva de las zonas de fiestas y de bares, como el Casco Histórico.

Asimismo, el cartón, vidrio y plástico "no deben quedar fuera del contenedor más de 24 horas" y el resto de la limpieza --barrido, papeles-- debe evitar que se acumule suciedad que favorezca las plagas.

Dicho informe se ampara en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, cuyo artículo 25.2.j hace de la protección de la salubridad pública una competencia propia del municipio, y el Decreto de Alcaldía de 18 de septiembre de 2023, que atribuye esa función al Servicio de Salud Pública.

MÁR ARGUMENTOS

Desde el Auyntamiento de Zaragoza se ha argumentado, además que el Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos es "esencial" y si se interrumpe, el daño a la comunidad, que es la destinataria del servicio, "pesa más que el que puedan sufrir los huelguistas".

Al ser una huelga indefinida cuando concluyera "no se podría recoger en un solo día todo lo acumulado" y los efectos sobre la salud pública "durarían varios días más". Sin recogida ni limpieza aumentan los vectores y las plagas, además de que el calor, la humedad o la lluvia aceleran la descomposición. Las fiestas del Pilar "incrementan la tensión" sobre la limpieza pública por la llegada de visitantes, ya que incluso se llega a duplicar la población en algunos días, y la huelga "daña" la imagen de la ciudad.

Tras esta argumentación se han establecido los dos niveles diferenciados de servivios minimos, "proporcionados a la naturaleza esencial" del servicio.

COMPARATIVA

En comparación con huelgas anteriores, e caso más reciente en un servicio público esencial como el de FCC limpieza pública ha sido el del tranvía durante las fiestas del Pilar de 2025.

Entoncese, los servicios mínimos de casi todos los días oscilaron entre el 80 por ciento y el cien por cien. En el caso del tranvía, no existe el condicionante del deterioro de la salud pública, aunque sí tuvo peso el hecho de que, siendo un servicio esencial, "debe respetarse y garantizarse el derecho a los desplazamientos de la ciudadanía, sin afectar especialmente a los desplazamientos "obligatorios" por trabajo o estudios, entre otros motivos".