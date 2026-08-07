Siete detenidos por once delitos de robo con fuerza en el interior de empresas en Huesca, Zaragoza y Lérida

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUESCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han sido detenidas como presuntas autoras de un delito continuado de once robos con fuerza de cobre, otro de robo/hurto de uso de vehículo y otro de pertenencia a grupo criminal, ocurridos en el interior de empresas ubicadas en las comarcas del Bajo Cinca, Ribera Baja del Ebro (Zaragoza), Segriá (Lérida) y dos plantas fotovoltaicas de las provincias de Toledo y Albacete.

Estos arrestos, a seis hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 19 y 41 años, todos vecinos de Cañada Real (Madrid), se enmarcan en la Operación Viroga, que ha llevado a cabo el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Fraga, en colaboración con el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) y la Comisaría de Policía Nacional de la localidad de Albacete.

La cantidad total de cobre sustraído es de unos 85.000 kilos y su valor y el de los daños ocasionados asciende a unos 922.000 euros. Para los detenidos, la Autoridad Judicial decretó prisión provisional para uno de ellos y libertad con cargos para el resto, según han informado desde la Comandancia de Guardia Civil de Huesca.

A principios del pasado mes de mayo, a través de denuncias interpuestas en el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, se tuvo conocimiento que varios autores desconocidos habían accedido al interior de cinco empresas de la Comarca del Bajo Cinca mediante escalo o fracturando la cerradura y en las que sustrajeron bobinas de cobre.

Asimismo, se tuvo conocimiento que, en las mismas fechas, habían ocurrido hechos similares en una cooperativa de la localidad de la Comarca del Segriá (Lleida) y dos empresas de la comarca de la Ribera Baja del Ebro (Zaragoza). Además, a finales del mismo mes, una de las empresas de la Comarca del Bajo Cinca sufrió nuevamente otro robo de bobinas de cobre.

Todos esto robos se habían cometido con el mismo 'modus operandi', los autores accedían al interior de las empresas mediante escalo, fracturando las cerraduras de entrada o mediante la rotura del cerramiento de valla perimetral.

PLANTAS FOTOVOLTAICAS

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga se hizo cargo de la investigación de los hechos acaecidos. Tras realizar gestiones, recopilar indicios y vestigios hallados, pudieron localizar e identificar a los presuntos autores, averiguando también y en colaboración con el Equipo ROCA de la Compañía de Illescas (Toledo) y Comisaría de Policía Nacional de la localidad de Albacete que estaban relacionados con tres robos de cobre en el interior de tres plantas fotovoltaicas de las provincias de Albacete y Toledo.

De forma que asumieron la investigación de estos últimos robos, a partir de la investigación policial ya abierta por el Equipo ROCA de la Compañía de Illescas (Toledo), siendo apoyados y asesorados por los mismos.

Los agentes, en el transcurso de las investigaciones detectaron que los supuestos autores actuaban como grupo organizado, operaban principalmente en horas nocturnas y de madrugada los fines de semana y días festivos. Igualmente, hacían uso de un vehículo de apoyo para el transporte de la mercancía.

ARRESTOS

Finalmente, en la primera mitad del mes de julio, agentes del Equipo ROCA, apoyados USESIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, procedieron a la detención de siete personas en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) como presuntos autores de once delitos de robo con fuerza, un delito de robo/hurto uso de vehículo y otro de pertenencia a grupo criminal.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia nº 1 y 3 de Arganda del Rey, y al Tribunal de Instancia nº 1 de Fraga, decretando la Autoridad Judicial prisión provisional para uno de los detenidos y el resto, libertad con cargos.