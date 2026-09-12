Los sindicatos de Educación de Aragón rechazan la normativa de extraescolares y exigen "una negociación real"

Archivo - IES 'Pirámide'. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de Educación de CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT han rechazado la normativa del Gobierno de Aragón sobre actividades extraescolarse y han exigido al Departamento del área "una negociación real" que garantice la seguridad jurídica del profesorado.

"Frente a los mensajes que el Departamento de Educación está difundiendo a la opinión pública", los sindicatos son rotundos: "Nuestra seguridad jurídica es lo primero y no se puede dar por resuelta con parches normativos que solo generan propaganda y más carga administrativa".

A pesar de que la Administración afirma que la nueva Orden proporciona seguridad jurídica, las organizaciones sindicales han considerado que "la regulación aprobada no supone ningún avance práctico ni aporta soluciones de fondo a los problemas y responsabilidades a los que se enfrenta el profesorado en salidas, viajes de estudio o intercambios".

"La normativa mantiene las mismas condiciones precarias de cursos anteriores e introduce, además, un volumen inasumible de burocracia y papeleo que asfixia la labor docente sin ofrecer garantías reales".

Los sindicatos han indicado que "la propia Orden reconoce su carácter transitorio y la posibilidad de acordar condiciones de trabajo en la negociación colectiva, cuestiones cruciales que afectan de lleno a las funciones, responsabilidades, jornada, descansos y compensaciones del personal docente han sido obviadas sin un proceso negociador real".

Por ello, las cinco entidades han vuelto a solicitar por escrito a la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación la apertura "inmediata" de una mesa de negociación.

"Nuestra seguridad jurídica es lo primero. La Administración no puede pretender que el profesorado asuma responsabilidades en salidas y viajes escolares sin un marco laboral garantista, negociado y con verdaderas coberturas".

Las reivindicaciones de los sindicatos son la seguridad jurídica "real"; la garantía de voluntariedad; la negociación formal de las condiciones laborales y la eliminación del exceso burocrático.

Las centrales sindicales han aclarado que "esta denuncia no cuestiona la importancia pedagógica de las actividades extraescolares ni la autonomía de los centros, sino la falta de amparo a los profesionales que las ejecutan".

CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT mantendrán su presión sindical hasta conseguir "una normativa definitiva, pactada y que ponga en el centro los derechos y la protección del personal docente".