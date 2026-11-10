"Sobrarbe, tierra de estrellas" inspira las fotografías ganadoras del XXXIII Certamen Fotográfico Lucien Briet

Archivo - Imagen de "Pineta donde nacen las estrellas', de Jaime Arbex, ganador del primer premio de "Sobrarbe, tierra de estrellas", que inspira las fotografías ganadoras del XXXIII Certamen Fotográfico Lucien Briet - JAIME ARBEX, - Archivo

AÍNSA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El cielo estrellado de Sobrarbe, sus paisajes y algunos de sus rincones más emblemáticos protagonizan las fotografías premiadas en la XXXIII edición del Certamen Fotográfico 'Lucien Briet', organizado por la Comarca de Sobrarbe bajo el lema 'Sobrarbe, tierra de estrellas'.

El jurado, reunido el pasado 28 de octubre en Aínsa, ha dado a conocer los trabajos ganadores de un certamen que vuelve a poner en valor la fotografía como herramienta para descubrir y mostrar la riqueza paisajística y patrimonial del territorio.

El primer premio, dotado con 300 euros y diploma, ha recaído en Jaime Arbex, fotógrafo zaragozano habitual del certamen y ya reconocido en anteriores ediciones, por su obra 'Pineta, donde nacen las estrellas'.

La imagen, tomada el 20 de diciembre de 2021 desde el circo de Pineta, ofrece una sugerente composición en la que las estrellas parecen multiplicarse: brillan en el cielo, se reflejan en el agua y aparecen insinuadas en la vegetación escarchada del primer plano. Una fotografía que recoge con especial sensibilidad la magia del paisaje nocturno de Pineta.

El segundo premio, dotado con 200 euros y diploma, ha sido para Javier Camacho, también de Zaragoza, por 'Vía laceta sobre La Estiva'. Se trata de una fotografía en blanco y negro, tomada en el valle de Pineta el 23 de julio de 2020, que ofrece otra mirada sobre este enclave del territorio y su paisaje de montaña.

El premio comarcal a la mejor fotografía realizada por una persona nacida o residente en Sobrarbe, dotado con 200 euros y diploma, ha sido para Sonia Gracia Oliva, de Aínsa, por 'Cubierta de estrellas'.

La autora, también habitual del certamen, dirige su objetivo hacia uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de la localidad: el templete de la Cruz Cubierta, con la cruz sobre la carrasca como protagonista de una composición que vincula identidad, patrimonio y firmamento.

Por su parte, el premio especial del jurado, dotado con 100 euros y diploma, ha distinguido la fotografía 'El guardián del firmamento', de Luis Pablo Ariño Esteban, de Barbastro. La imagen muestra la iglesia de Guaso bajo un cielo estrellado, en una propuesta que integra arquitectura y paisaje nocturno.

En esta edición, el jurado ha declarado desiertos los dos premios 'Fotógrafo promesa', destinados a menores de 18 años, al no haberse presentado candidaturas en esta categoría.

LA EXPOSICIÓN, EN EL CASTILLO DE AÍNSA

Las fotografías seleccionadas forman parte de la exposición del XXXIII Certamen Fotográfico 'Lucien Briet', instalada en la sala de Geovisión del castillo de Aínsa, que se puede visitar con entrada libre.

El horario de apertura es de lunes a jueves, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas; y los viernes y sábados, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Además, las personas que visiten la muestra tienen la oportunidad de participar en la elección del premio del público, dotado con 100 euros. Para ello, pueden votar su fotografía favorita hasta el próximo 30 de noviembre y la obra que consiga más votos será la ganadora de este reconocimiento.

La entrega de premios y la inauguración oficial de la exposición, previstas inicialmente para el 30 de octubre, quedaron suspendidas en señal de duelo y respeto por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), coincidiendo con el periodo de luto oficial decretado en todo el territorio nacional. La Comarca de Sobrarbe comunicará próximamente la nueva fecha de celebración.

UN CERTAMEN CONSOLIDADO EN EL CALENDARIO CULTURAL DE SOBRARBE

Organizado por el servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, el Certamen Fotográfico 'Lucien Briet' alcanza su trigésima tercera edición como una de las citas culturales vinculadas a la fotografía y al patrimonio del territorio.

A través de cada convocatoria, el concurso invita a fotógrafos aficionados y profesionales a explorar y compartir su mirada sobre Sobrarbe, sus paisajes, sus pueblos y sus elementos patrimoniales.

En esta ocasión, el lema 'Sobrarbe, tierra de estrellas' ha encontrado en las obras premiadas distintas formas de expresión, desde los paisajes de alta montaña hasta la arquitectura tradicional, con un protagonista común: el cielo nocturno.