Sordo (CCOO) alerta del auge de Vox: "Esta gente viene a cargarse la democracia"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo en Aragón, Manuel Pina. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha alertado este martes del auge de Vox en las encuestas para las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero y de la "creciente dependencia" del PP de una "extrema derecha" que es "la quinta columna de Trump en Europa": "Esta gente viene a cargarse la democracia, no en abstracto, sino la democracia como el sistema político que es condición necesaria para poder tener políticas de igualdad, políticas para las mayorías sociales".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la celebración, en Zaragoza, de una asamblea con el lema 'De las respuestas a la acción', el líder de CCOO, que ha señalado que ha seguido "a medias" la campaña aragonesa, ha insistido en que España y Europa están "en una situación de absoluto riesgo democrático", que ha comparado con "las dictaduras militares del siglo pasado", si las fuerzas de "populismo de extrema derecha" acaban siendo decisivas en la configuración de gobiernos autonómicos y, sobre todo, estatales.

"Estamos ante un riesgo enorme", ha advertido, a la vez que ha instado a "lo que un día fue una derecha que se supone que era liberal-conservadora --en referencia al PP-- a prescindir de estas fuerzas que amenazan la democracia en Aragón, en España y en el conjunto de la Unión Europea".

Sordo ha indicado que la sociedad "ha cambiado mucho" en los últimos diez a quince años y que el periodo histórico actual es "de muchísima incertidumbre", con una sensación de "pérdida de expectativas en buenas parte de las clases populares, tenga justificación o no".

"Esa percepción existe y hay un vector ideológico muy potente en este momento en el mundo que aboga por recuperar las viejas jerarquías reaccionarias, los viejos esquemas de valores, las viejas relaciones de quién manda y quién obedece, y ahí es donde aparecen fórmulas de clasismo, de machismo, de homofobia, de xenofobia, de racismo, que en este momento tienen un cierto éxito", ha lamentado el dirigente sindical, quien ha recalcado que esto "no es mayoritario ni mucho menos", pero que cobra importancia porque, además, "están acogotando políticamente a las otras derechas".

RIESGO DE "IMPLOSIÓN"

En este sentido, ha prevenido ante el "riesgo de enorme implosión" dentro de la UE, como consecuencia del "giro a la ultraderecha" que se está produciendo en los electorados.

Eso sí, se ha mostrado convencido de que "esto se revertirá con el tiempo", pero hasta entonces "se puede poner patas arriba el sistema democrático".

Por ello, Sordo ha instado a no perder de vista estas cuestiones, aunque sea difícil invocarlas en unas elecciones autonómicas, porque "los intereses de las mayorías sociales, de los trabajadores y las trabajadoras parten en gran medida de mantener eso, estados democráticos, estados sociales, sistemas de negociación colectiva, representación colectiva de los trabajadores", frente al "riesgo reaccionario", que es "enorme", como se está viendo en otros países, en especial en Estados Unidos, que ha pasado de ser una "democracia señera" a una "autocracia". "No va a acabar la legislatura de Trump sin parecerse mucho más a una dictadura que a una democracia", ha remachado.

LA IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

En todo caso, ha incidido en que "hay que dar toda la importancia del mundo" a las elecciones autonómicas en un país que "en el fondo es prácticamente federal", donde es en las comunidades donde se dirimen las condiciones de los principales servicios públicos, a excepción de las pensiones.

Por tanto, del resultado de las elecciones del 8 de febrero depende "todo lo que tiene que ver con la educación, con la sanidad, con la vivienda, con la protección de las personas dependientes" en Aragón, que son políticas en las que "hay que exigir responsabilidad a las instituciones y a los partidos".

En clave autonómica, el secretario general de CCOO ha considerado "alucinante" que en un país como España, en el que hubo "un endeudamiento de las Administraciones Públicas muy importante en la anterior crisis", haya propuestas de condonación de la deuda o de financiación autonómica, que tienen por objetivo reforzar los servicios públicos, y que reciban "un boicot generalizado en las autonomías de la derecha a unas condiciones que darían muchísimo oxígeno fiscal".

Un "oxígeno fiscal" para las Comunidades Autónomas, ha continuado, que debería emplearse "no para rebajar impuestos a los ricos, sino para mejorar la sanidad o la educación".

"Yo creo que la ciudadanía tiene que tomar nota de estas cosas. Esto es lo que hay que decidir: qué modelo de servicios públicos se tiene", ha trasladado Unai Sordo, quien ha añadido que en CCOO no comparten los "modelos de privatización" que se están dando en "casi todas las Comunidades Autónomas y particularmente en las gobernadas por la derecha, aunque a veces no en exclusiva".

Por ello, ha defendido que la ciudadanía tiene que ser "muy exigente", respetar el resultado del domingo en cualquier caso y, a partir de ahí, la organización sindical instarán al Gobierno que salga de las urnas a adoptar medidas para proteger los servicios públicos.

LAS 67 PROPUESTAS PARA 67 ESCAÑOS DE CCOO ARAGÓN

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha afirmado que pidió adelantar esta asamblea para que coincidiera con la campaña electoral, para la que han presentado un documento con 67 propuestas --una para cada uno de los escaños de la Cámara autonómica--, que se abordarán en este encuentro en Zaragoza, que finalizará con una llamada a la participación este 8 de febrero.

"Nos parece fundamental que, habiendo elecciones anticipadas, la gente entienda lo importante que es ir a votar y expresar la opinión", ha remarcado Pina, quien ha agregado que, a partir del día 9, habrá que trabajar con el escenario que salga de las urnas.

De las 67 propuestas, ha destacado que lo más prioritario es luchar contra las privatizaciones en los servicios públicos, que "siempre suponen peor calidad y peores condiciones laborales".

También les parece "fundamental" que se trabaje contra la siniestralidad laboral, después de varios "veranos tráficos" en 2023 y 2025, y abordar el modelo de desarrollo de Aragón, ya que existe la posibilidad de aprovechar oportunidades, para lo que es necesaria una planificación para que la llegada de inversiones beneficie "a toda la sociedad aragonesa" y no "sólo a unos pocos a unas pocas empresas".