El sorteo de la Lotería Nacional alegra el Sábado Santo en Zaragoza y Fraga (Huesca)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 4 abril se ha acordado de Aragón dejando parte del primer premio en Zaragoza y parte del segundo en Fraga (Huesca). El 11.711, número agraciado con el primer premio, dotado con 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo, ha sido despachado en la administración La Bola de Cristal, la número 36, ubicada en la calle Salvador Minguijón, 10 de la capital aragonesa.

Además, y repartido a través de la web oficial 'loteriasyapuestas.es' también figura como punto de venta la administración número 75 La Baturrica, ubicada en la calle Miguel Servet, 12.

El primer premio también se ha repartido en Manacor (Mallorca), Siero (Asturias), Badajoz, Bilbao, Burgos y Salas de los Infantes (Burgos), Sant Pere Pescador (Gerona), Tudela (Navarra), Almuñécar (Granada), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, La Perdoma (Santa Cruz de Tenerife) y Valencia.

Por su parte, el segundo premio, el 20.744, dotado con 120.000 euros el billete y 12.000 euros el décimo, ha dejado un buen pellizco en Fraga (Huesca). La suerte se ha pasado por el Estanco Bollic, establecimiento ubicado en la plaza San Salvador, 2.

La suerte también ha llevado la alegría a Vélez-Málaga (Málaga), Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz), Madrid, Rincón de la Victoria (Málaga), Adra (Almería), Calahorra (La Rioja), Ponteareas (Pontevedra), Sevilla y La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)