Los bomberos de la DPZ apagan un conato de incendio en La Almunia tras caer un poste eléctrico

Poste eléctrico derribado por un tractor en un camino de La Almunia de Doña Godina. - DPZ.

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) han apagado este lunes un conato de incendio en el término municipal de La Almunia de Doña Godina al caer un poste eléctrico en un camino.

La DPZ ha informado de que el suceso ha ocurrido a las 17.30 horas en las inmediaciones de la carretera que conecta la autovía A-2 con el municipio de Alfamén, cuando un tractor que circulaba por un camino ha derribado un poste eléctrico, que ha caído sobre el remolque.

Los cables han desprendido chispas que a su vez han prendido la vegetación. Bomberos de la DPZ del parque de La Almunia han sofocado las llamas con arena, sin utilizar agua para evitar el riesgo de electrocución, antes de que el fuego fuera a mayores.

Después han esperado a que el personal de la empresa responsable del mantenimiento de la línea eléctrica garantizara que ya no había ningún peligro y procediera a la reparación.