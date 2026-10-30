Ingresa en prisión el cabecilla de una red de tráfico de drogas

1129941.1.260.149.20261030155149 La Policía Nacional durante la detención del cabecilla de una red de narcotráfico. - POLICÍA NACIONAL

FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Fuentes de Ebro (Zaragoza) al cabecilla de una red de tráfico de drogas que, presuntamente, transportaba estupefacientes desde España por carretera a distintos puntos de Francia. El detenido ha ingresado en prisión.

Los agentes han desarrollado esta operación junto con las autoridades francesas como continuación de la Operación Zeus, llevada a cabo entre marzo y junio de 2025 por la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, la Policía Judicial de Zaragoza y la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST) con sede en Burdeos.

Aquella operación permitió desarticular la organización criminal, con un balance de 17 detenidos, la intervención de 3.430 kilos de hachís y 26 kilos de cocaína, así como 145.984 euros en efectivo, tres armas de fuego y 19 vehículos.

Tras esta primera operación, las autoridades francesas continuaron las investigaciones, identificando a otras personas presuntamente vinculadas con la trama criminal, uno de los cuáles residía en Fuentes de Ebro. Las autoridades francesas solicitaron una Orden Europea de Detención y Entrega y una Orden Europea de Investigación.

Para llevar a cabo la actuación se estableció un dispositivo con la UCDYCO, el Grupo de Estupefacientes de Zaragoza, la UIP y los Guías Caninos, junto con la OFAST francesa.

En esta ocasión, detuvieron al investigado y le intervinieron 2.426 gramos de cocaína y 1.407 gramos de marihuana, todos ellos pesos brutos. También fueron incautados dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y diversa documentación.