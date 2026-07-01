Sucesos.- El viento y la baja humedad reactivan el fuego en algunos puntos del incendio de Leciñena

Unos árboles se queman durante un incendio forestal, a 1 de julio de 2026, en Leciñena, Zaragoza, Aragón (España). El Gobierno de Aragón ha pedido desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente al incendio de Leciñena. El operativo mil - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de que el incendio forestal de Leciñena (Zaragoza) se está reactivando en algunos puntos como consecuencia del aumento en la fuerza del viento, la bajada de la humedad relativa y la subida de las temperaturas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Casto ha indicado que "es difícil de prever en el corto plazo" cómo va a evolucionar el incendio, en el que están trabajando "todos los medios disponibles" y "a máximo rendimiento", con 300 efectivos, 14 helicópteros, cuatro hidroaviones, un avión FOCA y tres zapatones, en referencia a los aviones anfibios.

A primera hora de la tarde, las mayores dificultades están en los sectores 3 y 4, la parte sur, que es donde el fuego está más activo, donde están incidiendo tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME), como las brigadas o los agricultores de la zona, con el objetivo de proteger el núcleo urbano de Alcubierre, aunque el fuego se encuentra "todavía muy lejos" y no creen que vaya a haber peligro.

Ha afirmado que este incendio es "mucho más complejo" que el declarado la semana pasada en la Comarca oscense de La Litera, por las condiciones meteorológicas, en especial el viento y la baja humedad, lo que les lleva a ser "muy prudentes", conscientes de que van a pasar todavía "momentos muy malos". "De momento, no somos optimistas en el hecho de que se vaya a solucionar en pocas horas. No va a ser así", ha advertido.

"Hay que seguir trabajando mucho, tener mucha paciencia y seguir trabajando con todos los medios al alcance de Aragón y de las comunidades que nos están ayudando, como son Castilla y León y Valencia", ha añadido el consejero, quien ha agradecido también el despliegue de medios de la UME y del Gobierno de España, que colocan de nuevo a Aragón como "un ejemplo de coordinación".

De cara a la noche, ha recordado que este martes el viento amainó a última hora y la humedad subió hasta casi el 80%, próxima al punto de rocío, unas condiciones que espera que se repitan de nuevo la próxima noche, que será cuando mejor puedan "atacar" las llamas, aunque no pueda hacerse con los medios aéreos.

Bermúdez de Castro ha señalado que la zona es "muy compleja" y "de alto valor ecológico" e histórico, ya que en la zona se encuentran también las trincheras de George Orwell.