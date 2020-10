La DPZ fija nuevos horarios y aforo en el cementerio de La Cartuja por el Día de Todos los Santos

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha establecido nuevos horarios y aforo para visitar el cementerio de La Cartuja con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Con la intención de evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de todos aquellos que durante estos días se acerquen a rendir culto a sus familiares y seres queridos, la institución provincial ha ampliado los horarios de este espacio, que podrá visitarse desde este viernes, 23 de octubre, y hasta el 2 de noviembre en horario de 08.00 a 18.00 horas.

Tendrá un aforo de 250 personas y sus visitantes deberán cumplir las condiciones del protocolo establecido, ha indicado la DPZ en una nota de prensa.

NORMAS A SEGUIR

Las medidas, que se deberán seguir para garantizar la seguridad de ciudadanos y trabajadores, conlleva el uso obligatorio de la mascarilla y en caso de alcanzar la ocupación máxima establecida en 250 personas se interrumpirá temporalmente el acceso, permitiendo el paso en la medida que las vistas abandonen el recinto.

La visita no excederá de una hora; se deberán evitar aglomeraciones y mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes y el personal de Diputación de Zaragoza; además los grupos de personas no convivientes quedan limitados a 6.

Durante la visita se atenderán las indicaciones del personal de seguridad y de Diputación de Zaragoza; se deberá respetar la señalización en las vías de circulación y zonas de espera; y es necesaria la higiene de manos para lo que se han instalado dispensadores de hidrogel en los accesos y elementos comunes.

Además, se ha reforzado el servicio de limpieza de aseos y elementos comunes, y se ruega que los usuarios faciliten su labor al personal encargado de este cometido.

A partir del 3 de noviembre, día incluido, el cementerio de La Cartuja volverá a su horario habitual de lunes a sábado de 08.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 13.00 horas.