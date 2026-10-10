Tarazona Monumental recrea este domingo la boda de Alfonso VIII de Castilla con Leonor de Plantagenet

La boda de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Plantagenet se recrea esta domingo en Tarazona. - TARAZONA MONUMENTAL

TARAZONA (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

Tarazona regresará este domingo al año 1170, cuando casas reales inglesa, francesa y castellana eligieron esta ciudad aragonesa para celebrar un matrimonio que tenía mucho más de política que de romanticismo. La historia de Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet ha inspirado a la Fundación Tarazona Monumental para celebrar 'Amor en tierra de frontera', una recreación de los desposorios de esta pareja de nobles, que sirve como excusa para recorrer algunos de los escenarios que fueron testigos de aquel acontecimiento y descubrir, de paso, el patrimonio de Tarazona.

Ella, hija de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, llegó a la ciudad con apenas diez años; él tenía catorce. La elección de Tarazona no fue casual. La ciudad ocupaba una posición clave en la frontera entre los reinos de Castilla y Aragón y se convirtió en escenario del encuentro entre ambas cortes. Durante aquellos días, la ciudad se llenó de prelados, nobles y cortesanos llegados de distintos territorios, y las celebraciones incluyeron cabalgatas, torneos y festejos con los que se quiso recibir a las comitivas reales.

Tarazona se convirtió durante unas jornadas en uno de los grandes escenarios de la política y la vida cortesana medieval. Pocos años después, en 1221, la hija de ambos, Leonor de Castilla, visitó también la ciudad recién casada con Jaime I de Aragón. La ceremonia fue en Ágreda, pero se trasladaron a Tarazona para la velación matrimonial y la investidura caballeresca de Jaime I.

Estos dos hechos se van a recrear en la tercera edición de esta visita, que atravesará por la mañana parte del casco antiguo, la iglesia de Santa María Magdalena, donde se celebró el enlace, el Palacio Episcopal (entonces antigua Zuda o castillo) y la Catedral de Santa María de la Vega, hoy de la Huerta.

En la visita, en la que se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona, la Diócesis de Tarazona, el Cabildo Catedral y el patrocinio del Gobierno de Aragón, participarán guías, recreacionistas históricos, actores, bailarinas y músicos.

NOVEDADES EN PALACIO

Precisamente, el Palacio Episcopal es uno de los grandes protagonistas de la temporada de otoño. Declarado Bien de Interés Cultural en 2020, amplía sus horarios y podrá visitarse de martes a domingo, cuando hasta ahora la apertura regular se concentraba en el fin de semana.

A ello se suma la incorporación de nuevos espacios que permiten recorrer con más detalle la evolución de este conjunto, desde su origen como zuda musulmana y posterior castillo cristiano hasta su conversión en sede episcopal. Una de las novedades más importantes es el acceso a la cúpula para contemplar de cerca sus pinturas del siglo XVI, recientemente descubiertas, al que se tiene acceso desde este otoño. Esta cúpula completa una escalera renacentista que es, sin duda, uno de sus grandes atractivos.

El conjunto arquitectónico, que se ubica sobre una escalera noble renacentista, incluye representaciones mitológicas, monárquicas y religiosas con intención propagandística. Además, también destaca la apertura de las antiguas caballerizas medievales, donde se ha instalado el espacio interpretativo 'De Zuda a Palacio Episcopal', dedicado precisamente a esa transformación histórica. También se ha completado la apertura de la zona residencial y administrativa, con estancias que van desde las antiguas cocinas hasta la caja fuerte, mientras que los calabozos, que incorporan nuevos contenidos explicativos, pueden conocerse mediante visita guiada.

Las novedades llegan además acompañadas de una mejora para organizar la visita: ya está disponible la venta online de entradas y un nuevo canal específico para reservas de grupos y centros escolares. Sólo hay que visitar tarazonamonumental.es y acceder a las reservas, además de encontrar más contenidos turísticos, rutas, materiales descargables y visitas virtuales de los monumentos, donde sin duda destacan las de la Catedral de Santa María de la Huerta, icono de la ciudad y lugar de obligada visita.

LA CATEDRAL

La Catedral de Santa María de la Huerta cuenta desde este 2026 con una nueva capilla restaurada, la de Santiago el Mayor, en la que se han descubierto nuevas pinturas. Merece la pena reservarse para conocer esta joya del eclecticismo arquitectónico español, reflejo de todas las culturas que han pasado por la Península. Y, sin duda, no hay perderse la visita al cimborrio, cuyas pinturas le han hecho valerse con el sobrenombre de 'Capilla Sixtina del Renacimiento español'.

Además de por su compleja restauración, que la mantuvo 30 años cerrada, esta catedral aragonesa es conocida porque cuenta con un importante patrimonio, huella de la importancia que tuvo Tarazona desde la época romana y durante los siglos posteriores.

Declarada Bien de Interés Cultural en 2002, en ella conviven el más puro gótico francés con el mudéjar y con elementos renacentistas únicos en Europa. Entre ellos, un conjunto de grisallas en la cúpula del altar mayor y en el tambor del cimborrio que representan a varios personajes bíblicos y mitológicos que encarnan un discurso entre el bien y el mal, y que estuvieron ocultas desde el Concilio de Trento hasta que fueron descubiertas en la restauración. Su claustro mudéjar también goza de una gran singularidad.

Tarazona, además de contar con un urbanismo medieval, palacios renacentistas, e iglesias y conventos de diferentes épocas y estilos arquitectónicos, alberga también edificios singulares, como la Plaza de Toros Vieja, el Teatro Bellas Artes, la antigua lonja (donde está ubicado el actual Ayuntamiento, en cuya fachada destaca un rico friso que representa la entrada de Carlos I de España y V de Alemania en Bolonia, y patrimonio industrial, como la estación de tren y varias fábricas de principios del siglo XX.