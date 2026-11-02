El Teatro de las Esquinas inaugura la décima edición de 'Mujeres a Escena' con un viaje por la maternidad

Ángela Encinar estrena en Zaragoza 'La ciencia de las flores', una obra que aborda la infertilidad, la reproducción asistida y el duelo gestacional desde el teatro documental y la autoficción - TEATRO DE LAS ESQUINAS

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza inaugurará el próximo miércoles, 4 de noviembre, la décima edición del ciclo 'Mujeres a Escena' con el estreno en la capital aragonesa de 'La ciencia de las flores', una propuesta escrita e interpretada por Ángela Encinar que aborda las dificultades de la maternidad en el mundo contemporáneo a través de una historia personal y colectiva.

La representación, que comenzará a las 19.00 horas, combina teatro documental y autoficción para acercarse a experiencias como la infertilidad, los tratamientos de reproducción asistida, la violencia obstétrica, la mala praxis médica y el duelo gestacional. La obra parte de la vivencia de tres mujeres diferentes y construye un relato que alterna el dolor y el humor para dar visibilidad a una realidad social que, según la propuesta, permanece silenciada pese a su presencia en la sociedad.

Encinar plantea un recorrido por las distintas etapas y dificultades que pueden acompañar el deseo de ser madre, desde las preguntas y presiones sociales sobre la maternidad hasta los procesos médicos y las pérdidas durante el embarazo. La pieza pretende abordar estas experiencias desde una mirada irreverente, poética y humana, con el humor y el amor como herramientas para afrontar situaciones especialmente complejas.

La dramaturgia corre a cargo de la propia Encinar, mientras que la dirección es de Fernando Ferrer. La escenografía está firmada por Anna Tusell y la composición musical corresponde a Joan Martorell. La actriz también se encarga del vestuario, en una producción de Claridiana con producción ejecutiva de El Sol de York.

DIEZ EDICIONES PARA VISIBILIZAR LA CREACIÓN FEMENINA

Con esta representación, el Teatro de las Esquinas abre una nueva edición de 'Mujeres a Escena', un ciclo que alcanza diez años de trayectoria con el objetivo de dar visibilidad a propuestas teatrales en las que las voces femeninas y sus perspectivas ocupan un lugar central.

La programación de 2026 incluye cuatro espectáculos de teatro y danza, además de encuentros y charlas. Tras 'La ciencia de las flores', el 10 de noviembre llegará 'La doble vida de Virginia Woolf', de las compañías madrileñas Algalope, Parking Lleno y Lokearte.

El 18 de noviembre será el turno de 'Delicada caída', de Provisional Danza, mientras que el ciclo concluirá el día 25 con 'Cosas que caen del cielo', de la creadora murciana Dora Cantero. Todas las funciones comenzarán a las 19.00 horas en el Teatro de las Esquinas.

Las entradas para 'La ciencia de las flores' tienen un precio anticipado de 18 euros y de 20 euros el día de la representación. También se ofrecen tarifas reducidas para grupos y diferentes modalidades de compra conjunta. El espectáculo está recomendado para mayores de 16 años.