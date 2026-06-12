El teatro infantil centra este domingo el espectáculo de Veruela Estival

Cartel de Veruela en Familia. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza (DPZ) continúa este domingo, 14 de junio, con un espectáculo de teatro infantil para disfrutar en familia.

La obra 'Torri di Chous' podrá disfrutarse a las 12.00 horas en el exterior de la iglesia del monasterio de Veruela con entrada gratuita, ha informado la institución provincial.

La nueva edición de este ciclo cultural y de ocio organizado un más por la DPZ ofrece un completo programa de actividades que se desarrollarán hasta finales de septiembre con danza, circo contemporáneo, música, visitas teatralizadas y teatro infantil.

El espectáculo 'Torri di Chous', de la compañía La Raspa artes escénicas, está encabezado por el gran showman, que realizará malabares increíbles, equilibrios alucinantes y desafíos imposibles, haciendo partícipe al público e incluso conseguirá que alguien del respetable se convierta en una súper estrella.

Demostrará sus habilidades con los diábolos, con los que dejará el público con la boca abierta y, como colofón final, presentará su nuevo número de bicicleta acrobática y monociclo.

SIGUIENTES ESPECTÁCULOS

Los próximos domingos, 21 y 28 de junio, el teatro infantil volverá a ser el protagonista de Veruela Estival con las obras 'El puntazo' --PAI teatro animación-- y 'Tú superhéroe de confianza' (Capitan Spriki). Todos los espectáculos son para el público familiar. La edad recomendada es a partir de 4 años y la entrada es gratuita.

Veruela Estival convierte el monasterio en un referente cultural y de ocio familiar con estas actividades y con el consolidado festival Veruela Verano que este año ofrece un cartel de conciertos a cargo de artistas consagrados como Pancho Varona --1 de agosto--, Las Migas --8 de agosto--, Queralt Lahoz --15 de agosto-- y Depedro --22 de agosto--. Serán todos a las 19.30 en la iglesia del monasterio y habrá venta de 450 entradas a 9 euros en 'https://entradas.ibercaja.es'.

El Monasterio de Santa María de Veruela en Vera de Moncayo fue declarado el 31 de marzo de 2003 Bien de Interés Cultural por el Departamento Cultura y Turismo. Se trata de "un lugar único en el que la historia, la naturaleza y la cultura se unen para crear una atmósfera mágica".

El festival se celebra en el claustro del monasterio, un espacio lleno de encanto que invita a la relajación y al disfrute de la música.