La Temporada de Grandes Conciertos propone una primavera en torno a clásicos como Wagner, Beethoven o Chopin

ZARAGOZA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza propone una primavera al son de clásicos, con composiciones de Wagner, Beethoven, Chopin o Tchaikovski, que sonarán en la Sala Mozart de la capital aragonesa hasta mediados de junio de la mano de reputadas formaciones como la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, la Orquesta Nacional de Francia o la Orquesta de Cámara Europea, entre otras.

Así, el 19 de marzo, resonarán en la Sala Mozart los acordes del II Acto íntegro de Tristán e Isolda, de Wagner, en un concierto de la Sinfónica de Düsseldorf, dirigida por Adam Fischer y con las voces de la soprano Daniela Köhler, la mezzo soprano Dorottya Lang, el tenor Corby Welch y el bajo Miklós Sebestyén, ha informado el Auditorio.

Esta es una de las orquestas con más recorrido de Alemania, pues nació en 1864 y ha estado liderada por directores como Heinrich Hollreiser, Euge Szenkar, Jeean Martinon, Rafael Frühbeck de Burgos, Henryk Czyz, Willem van Otterloo, Bernhard Klee, David Shallon, Salvador Mas Conde, John Fiore y Andrey Boreyko.

El 19 de abril será el turno del pianista Arcadi Volodos y, días después, el 24 de abril, la Orquesta de Cámara de Europa o Chamber Orchestra of Europe (COE) interpretará el "Concierto de violín en Re Mayor, op. 77" de Brahms y la "Sinfonía número 4 en Si bemol Mayor, op. 60" de Beethoven.

Esta agrupación se funda en 1981 por un grupo de jóvenes músicos y está compuesta en la actualidad por 60 miembros que desarrollan sus carreras en paralelo a esta agrupación. La COE es la orquesta residente en el Foro Casals en Kronberg y en el Palacio Esterhazy en Eisenstadt y tiene como director a por Joshua Bell, violinista de consolidada trayectoria que ejerce también como director musical de la Academia de St Martin in the Fields.

CONCIERTOS DE MAYO Y JUNIO

En el mes de mayo, la Orquesta Nacional de Francia actuará en Zaragoza dirigida por Cristian Macelaru, en un concierto en el que participará también el pianista francés Alexandre Kantorow y en el que sonarán composiciones de Chopin, Fauré y Prokofiev.

El 3 de junio será la última cita internacional de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza de la mano de la Dallas Symphony Orchestra, que llegará a Zaragoza dirigida por Fabio Luisi y con la interpretación del barítono Thomas Hampson, figura clave en la escena estadounidense.

Los músicos tocarán piezas de Tchaikovski --"Sinfonía núm. 5 en Mi menor, op 64"--, Weill --"Cuatro canciones de Walt Whitman"-- y Negrón --"What Keeps Me Awake".--. Esta orquesta norteamericana apuesta por programas clásicos distintivos, conciertos pop ingeniosos y eventos multimedia innovadores con el objetivo de llegar a una audiencia lo más amplia posible.

Finalmente, el programa se completará con la actuación de Al Ayre Español --8 de abril-- y Ainhoa Arteta junto con la Orquesta Reino de Aragón que ofrecerán 'Carmen', de Georges Bizet --14 de junio--.

CONCIERTO EN FAMILIA EL DÍA 16 DE MARZO

Más allá de su programación dentro de la Temporada de Grandes Conciertos, el Auditorio de Zaragoza incluye en sus propuestas para marzo un nuevo Concierto en Familia con el título 'Enigma musical', que tendrá lugar el 16 de marzo, a las 12.30 horas, en la Sala Mozart.

La actuación estará dirigida por Asier Puga, con Patri Coronas como presentadora y guion de Ana Hernández: a modo de juego colaborativo de enigmas musicales, la Orquesta de Cámara del Auditorio de zaragoza recorrerá de forma sonora diversos momentos que marcaron la historia de la música, acercando al público obras de Brahms, Mahler o Mozart y también composiciones contemporáneas.

Previamente, se ofrecerán del 13 al 15 de marzo los Conciertos Pedagógicos, para acercar a casi 5500 escolares de 108 centros de Zaragoza la música clásica.