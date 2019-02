Teruel Existe convoca una manifestación este domingo para reclamar más médicos especialistas

Publicado 06/02/2019 15:22:40 CET

TERUEL, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Teruel Existe ha convocado una manifestación para reivindicar más médicos especialistas, sobre todo de reumatología y otorrinolaringología, para visualizar este problema y apoyar a los profesionales del Hospital Obispo Polanco.

La manifestación, con el lema 'Sanidad: exigimos trato de igualdad para Teruel', tendrá lugar este domingo, día 10 de febrero, y partirá a mediodía de la plaza del Torico para continuar por la plaza San Juan, el Viaducto viejo y llegar a las puertas del hospital de la ciudad. También convocan la Federación de Asociaciones de Vecinos 'San Fernando' y la nueva plataforma 'La sanidad de Teruel importa'.

La carencia de especialistas es "una situación recurrente", ha declarado el portavoz de Teruel Existe Manuel Gimeno, para quien "la gota que ha colmado el vaso" es la queja de la jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Obispo Polanco, quien ha tenido que hacerse cargo de esta unidad en solitario, ya que están vacantes las otras dos plazas existentes.

A juicio de Gimeno, "existe un problema de especialistas" en toda España por una "muy mala coordinación" del Ministerio de Sanidad con las universidades y las comisiones nacionales de especialidades, añadiendo que "nadie puede entender cómo no se tenía previsto algo que decíamos hace más de 20 años".

Ha observado que en los hospitales grandes, con unos 15 facultativos por servicio, "se puede llevar" la falta de uno o dos especialistas, pero en un centro pequeño, como el Obispo Polanco "es un drama profundo".

Este hospital es antiguo y "no admite ningún tipo de ampliación", ha continuado Gimeno, para indicar que los especialistas de más de 55 años quedan exentos de las guardias y los nuevos médicos "vienen a hacer un trabajo asistencial puro y duro, nada más", sin docencia, investigación ni formación, convirtiéndose en "auténticos machacas del trabajo, del día a día", por lo que "llega un momento que dicen 'a la primera oportunidad me voy', no porque no les guste Teruel, sino porque es un trabajo poco atractivo".