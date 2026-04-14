Teruel impulsa la educación en salud con un concurso de dibujo que reúne a 500 escolares

TERUEL 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha promovido un concurso de dibujo dirigido a alumnos de Educación Primaria con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Promoción de la Salud, ha contado con la participación de cerca de 500 escolares procedentes de distintos centros educativos de la ciudad y del CRA Turia.

El certamen se enmarca dentro del programa Teruel Saludable, una estrategia municipal orientada a sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud a través de acciones educativas y participativas. En esta ocasión, los protagonistas han sido los personajes Gus y Tina, figuras didácticas que han servido como hilo conductor para que los niños representaran hábitos como la alimentación equilibrada, la práctica de actividad física o el bienestar emocional.

A través de sus dibujos, los escolares han reflejado no solo su creatividad, sino también una notable comprensión de los conceptos vinculados a un estilo de vida saludable. Las ilustraciones han mostrado escenas cotidianas en las que los protagonistas realizan ejercicio, consumen alimentos sanos o desarrollan actividades relacionadas con el cuidado personal, evidenciando la interiorización de estos valores.

La concejal de Promoción de la Salud, Lucía Gargallo, ha visitado las aulas participantes coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Salud, donde ha hecho entrega de los premios y ha reconocido el trabajo realizado tanto por el alumnado como por el profesorado. Durante su intervención, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para consolidar hábitos saludables desde la infancia.

El concurso se integra dentro de un conjunto más amplio de campañas que el consistorio desarrolla a lo largo del año, centradas especialmente en la población infantil y juvenil. Estas acciones buscan no solo transmitir conocimientos, sino también generar actitudes y comportamientos que contribuyan a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la educación en salud es un pilar fundamental para construir una sociedad más consciente y responsable. En este sentido, destacan el papel clave de los centros educativos como espacios de aprendizaje donde se pueden reforzar estos mensajes de manera efectiva.

La alta participación registrada en esta edición, con cerca de medio millar de alumnos implicados, pone de manifiesto el interés de la comunidad educativa por este tipo de propuestas. Además, refuerza la continuidad de un programa que pretende consolidarse como una herramienta útil para promover el bienestar desde la base.

Con iniciativas como este concurso de dibujo, Teruel continúa apostando por la prevención y la promoción de la salud, utilizando la creatividad como vehículo para llegar a los más jóvenes y fomentar hábitos que perduren en el tiempo.