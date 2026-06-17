Teruel invita a descubrir su legado mudéjar con una experiencia sensorial única al atardecer

Archivo - Torre mudéjar San Salvador (Teruel) - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha invitado a vecinos y visitantes a redescubrir uno de sus mayores tesoros patrimoniales a través de 'El Mudéjar de Teruel entre dos luces. 5 sentidos para descubrir un legado único', una experiencia inmersiva y sensorial que combina patrimonio, historia, música y gastronomía al atardecer.

Esta propuesta cultural se ha diseñado con motivo del 40 aniversario de la declaración del Mudéjar Turolense como Patrimonio Mundial por la Unesco, ha informado el Consistorio.

Entre los meses de mayo y octubre, grupos reducidos de visitantes podrán acceder a espacios habitualmente cerrados al público y conocer algunos de los rincones más singulares del conjunto mudéjar de la ciudad.

El programa se articula en torno a dos recorridos guiados. El primero, 'Entre ladrillos y secretos', incluye el acceso a la torre y la techumbre de la Catedral de Teruel, así como la Torre del Salvador. Este recorrido comenzará a las 19.30 horas desde la Plaza de la Catedral los días 19 de junio, 30 de junio, 10 de septiembre y 23 de octubre.

Por su parte, 'La perfecta imperfección' permitirá descubrir el ándito y claustro de la Iglesia de San Pedro y de la Torre de San Marín. La visita comenzará a las 19,30 horas desde la Torre de San Pedro y tendrá lugar los días 26 de junio, 20 de agosto y 30 de octubre.

Más allá de la visita monumental, la propuesta apuesta por una interpretación emocional del patrimonio. Los participantes disfrutarán de una experiencia sensorial inspirada en los ecos del Mudéjar que les permitirá adentrarse en la atmósfera de la ciudad medieval mientras la luz del ocaso transforma el perfil de sus torres y monumentos.

La actividad culminará con una degustación gastronómica inspirada en las tres culturas --cristiana, musulmana y judía-- que convivieron en Teruel durante la Edad Media y contribuyeron a conformar su identidad histórica.

Cada visita incluye la entrada a dos monumentos, la experiencia sensorial 'Ecos del Mudéjar' y la degustación temática 'Tres Culturas', con un precio de 35 euros por persona.

Con esta iniciativa, Teruel pretende ensalzar el carácter excepcional de su patrimonio mudéjar y ofrecer una nueva forma de acercarse a un legado universal que, 40 años después de su reconocimiento por la UNESCO, "continúa sorprendiendo por su riqueza artística, histórica y cultural".