Teruel recupera los grandes conciertos de las fiestas del Ángel con un cartel que reúne a leyendas del pop y rock

El concejal de Fiestas de Teruel, Eduardo Suárez, y el representante de El Dromedario, Allén Ayerdi. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado este martes la programación musical de las próximas fiestas del Ángel, una propuesta que reunirá a algunas de las bandas y artistas más reconocidos del pop y el rock español como Seguridad Social, Modestia Aparte, Melón Diesel o Maldita Nerea junto a formaciones emergentes que protagonizan uno de los momentos más destacados de la escena nacional entre los que se encuentran Ultraligera, Ciclonautas y Cobardes.

Los conciertos se celebrarán los días 6, 8 y 9 de julio en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con un aforo de 2.500 personas por jornada.

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha destacado que el cartel "combina grupos históricos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones con propuestas actuales que están viviendo un gran momento artístico". Asimismo, ha subrayado que las fiestas del Ángel constituyen "uno de los principales escaparates culturales y festivos de la ciudad".

Suárez ha explicado que la programación musical responde a un objetivo claro: "ofrecer calidad, diversidad y atractivo para vecinos y visitantes", a través de una combinación de artistas consolidados y bandas emergentes capaces de atraer a públicos de diferentes edades y gustos musicales. El concejal ha recordado que fuera de este cartel también está la actuación de la Misión el viernes de inicio de fiestas, que será gratuita y al aire libre en la explanada de Los Planos.

La presentación también ha contado con la participación de Allén Ayerdi, representante de El Dromedario, empresa responsable de la producción de los conciertos.

Antes de desgranar el cartel, Ayerdi ha trasladado un mensaje de apoyo a Pachi Barceló, colaborador histórico del Ayuntamiento en la organización de numerosos eventos culturales y una figura clave en el origen de este proyecto. "Todo esto viene gracias a él y a la ilusión con la que siempre ha trabajado para que iniciativas como esta salgan adelante", ha señalado.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación arrancará el lunes 6 de julio con una jornada de marcado carácter nostálgico que reunirá a Seguridad Social, Modestia Aparte y Melón Diesel.

Seguridad Social aportará al escenario más de cuatro décadas de trayectoria y una colección de himnos imprescindibles del rock español como Chiquilla o Quiero tener tu presencia. Modestia Aparte recuperará el espíritu del pop nacional de finales de los años ochenta y principios de los noventa, mientras que Melón Diesel volverá a interpretar algunos de los temas que marcaron el comienzo de los años 2000 y que actualmente viven un notable resurgimiento entre el público.

La segunda cita llegará el miércoles 8 de julio con Maldita Nerea y David DeMaría. La banda liderada por Jorge Ruiz figura entre las formaciones más exitosas del pop español de las últimas décadas gracias a un repertorio que ha acompañado a varias generaciones. Junto a ellos actuará David DeMaría, uno de los compositores e intérpretes más reconocidos del panorama nacional, cuya trayectoria combina pop, flamenco y canción de autor.

El cierre tendrá lugar el jueves 9 de julio con una propuesta orientada al rock y a las nuevas tendencias musicales. Ultraligera, considerada una de las grandes revelaciones del rock alternativo español, encabezará una jornada que completarán Ciclonautas, recientemente nominados por la Academia de la Música en las categorías de Mejor Disco de Rock y Mejor Canción de Rock, y Cobardes, una banda con una sólida trayectoria dentro del rock nacional.

Según ha explicado Allén Ayerdi, el proyecto nace con la vocación de acercar la música en directo al mayor número posible de personas. Por ese motivo, se pondrán a la venta 500 abonos para las tres jornadas al precio de 39,99 euros, mientras que las entradas individuales costarán 19,99 euros.

"El objetivo es que sean unas fiestas participativas y que todo el mundo tenga acceso a la música en directo. Queremos evitar que los conciertos se conviertan en una propuesta elitista", ha indicado.

Los conciertos se celebrarán en el interior del Palacio de Exposiciones y Congresos con el fin de garantizar el desarrollo de la programación frente a posibles incidencias meteorológicas, una circunstancia que obligó a suspender actuaciones en anteriores ediciones.

Las puertas abrirán a las 22.00 horas y, tras los conciertos, el recinto continuará con sesiones de DJ hasta las siete de la mañana. Además, el Ayuntamiento ha confirmado la puesta en marcha de un servicio nocturno de transporte para facilitar los desplazamientos durante toda la noche. Las entradas pueden adquirirse ya a través de la plataforma Vivaticket.

Con una inversión municipal de 183.000 euros más IVA, el Ayuntamiento de Teruel recupera el formato de tres grandes jornadas de conciertos y refuerza la oferta musical de unas fiestas que constituyen una de las celebraciones más importantes de Aragón y que cada año atraen a miles de personas.