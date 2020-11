'That's Musical!' Contagia La Pasión Por Los Musicales En Un Nuevo Espectáculo Familiar En Caixaforum.

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' presenta en CaixaForum Zaragoza el nuevo espectáculo familiar 'That's a musical!', que propone descubrir los entresijos de una obra musical a través de un recorrido por los musicales más importantes, desde 1960 hasta la actualidad.

Esta propuesta revisará las películas 'Cats' (1981), 'Jesus Christ Superstar' (1971), 'Phantom of the Opera' (1986) y 'Mamma Mía!' (1999), entre otros. 'That's a musical!' está recomendada para niños a partir de los cinco años, y se podrá ver en el centro cultural este sábado y domingo, 14 y 15 de noviembre, así como el próximo fin de semana.

Esta actividad presenta a cuatro personajes --un músico, una escritora, un escenógrafo y una actriz--, que sueñan todos en triunfar en el mundo de los musicales, ha indicado en una nota de prensa la entidad.

A medida que transcurre la obra, los personajes irán descubriendo la cara oculta de estos espectáculos, como, por ejemplo, que los argumentos pueden ser originales o bien pueden estar inspirados en un libro, una ópera o un cuadro.

La historia comienza cuando cuatro jóvenes amantes de los musicales se enteran de que un teatro pretende deshacerse de las escenografías y materiales de los musicales que han tenido en cartel a lo largo de los años.

Los cuatro amigos van allí y descubren decorados, attrezzo y vestuario. A medida que se van encontrando objetos y vestidos cantan canciones que les apasionan y cuentan anécdotas e historias de los musicales a los que pertenecen. Todo ello les lleva a realizar un viaje por la historia contemporánea del musical americano.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

'That's a musical!' forma parte de la programación familiar y escolar que la Fundación 'la Caixa' ha puesto en marcha en sus centros CaixaForum y con la que, a lo largo de todo el curso, la entidad ofrecerá propuestas culturales que incluyen música, danza, marionetas y obras teatrales dirigidas a toda la familia.

Con esta programación, única en la ciudad y que caracteriza a CaixaForum como centro cultural, la Fundación 'la Caixa' pretende que los más pequeños y sus familias puedan disfrutar de una gran variedad de espectáculos de calidad. Se trata de una oportunidad para que las familias aprovechen el tiempo libre de los fines de semana aprendiendo y divirtiéndose.

Los sábado 14 y 21 de noviembre la actividad tendrá lugar a las 17.30 horas y los domingos días 15 y 22, a las 12.00 horas. Las entradas pueden adquirise en 'www.caixaforum.es' y de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas, en CaixaForum Zaragoza.

ELENCO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

'That's musical!' cuenta con la participación de Joan Maria Segura, en la creación, dirección de escena, coreografía y texto; Xavier Torras, también en la creación, dirección musical, arreglos y música original; Xavier Erra, en la creación y escenografía.

Los intérpretes son Clara Altarriba, Elisabet Molet, Estel Tort, Ariadna Comas, Lydia Fairén, Àfrica Alonso, Adriana Garcia, Eloi Gómez, Jan Forrellat, Bittor Fernández, Xavier Torras y Gerard Alonso.

El vestuario y maquillaje corren a cargo de Marc Udina; la traducción de las letras de las canciones es de Roser Batalla; el diseño de iluminación de Joaquin Guirado; los responsables de sonido son Mariano Vera y Xavier Torras; la construcción de escenografía está realizada por Jorba-Miró y la confección del vestuario por Goretti Puente.

Los técnicos de iluminación son Ramón Ramiro y Joan Cisa; los de sonido, Mariano Vera y Nuño Vázquez, y por último, como road manager, regidoras participan Eva Biescas, Mireia Sevillano y Jordi Torras.