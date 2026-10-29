El tiktoker 'Paracetamol', citado a declarar en el juzgado en enero de 2027 por un presunto delito de odio

Archivo - Edificio de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiktoker, Antonio Dual Clavería, conocido como 'Paracetamol' declarará en la plaza número uno del Tribunal de Instancia de Zaragoza el próximo mes de enero de 2027 por un presunto delito de odio en relación al contenido de sus canciones, que publica en redes sociales.

Su abogado, José Ignacio Cabrejas, ha publicado un comunicado en el que señala que 'Paracetamol' fue llamado a declarar por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en calidad de detenido, compareciendo el 2 de julio en dependencias de la Policía Nacional en Zaragoza, donde se acogió a su derecho a no declarar.

No se han registrado denuncias ni de particulares ni de asociaciones. 'Paracetamol' es conocido por sus intervenciones en redes sociales, con canciones como 'Panchito repartidor', que alcanzó miles de reproducciones, al igual que otras composiciones improvisadas que toca con la guitarra.

Posteriormente, continúa el comunicado, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, plaza número uno, citó al creador de contenido para declarar como investigado.

"Esta parte defiende que los hechos objeto de investigación no son constitutivos del delito de odio que, de forma indiciaria, se pretende imputar a nuestro representado, entendiendo que las conductas por las que nuestro representado está siendo investigado se enmarcan en un contexto de plena libertad de expresión, sin que exista ánimo deliberado alguno de ofensa".

Cabrejas ha defendido la inocencia de 'Paracetamol', señalando que su representado "se encuentra abrumado y rodeado de sus familiares y amigos cercanos por la repercusión" del caso.