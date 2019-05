"Todos los zaragozanos deben tener acceso a los mismos servicios", asevera Sara Fernández (Cs)

Publicado 12/05/2019 13:27:51 CET

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, ha asegurado que "todos los zaragozanos deben tener acceso a los mismos servicios, independientemente de donde vivan," ya que "todos los vecinos tienen que pagar los mismos impuestos".

Fernández ha subrayado que las políticas del PSOE y de ZeC "de barrios de primera y de segunda" están "suponiendo que haya una ciudad de dos velocidades, la de los barrios tradicionales y la de los barrios en expansión".

Unas políticas basadas "en falsas promesas y ridículas partidas presupuestarias". Así, ha recordado que el alcalde, Pedro Santisteve, prometió en 2018 la próxima licitación del Centro Deportivo Municipal Sur y en 2019 pretendía incluir "una partida irrisoria de mil euros".

Fernández ha subrayado que "no se puede prometer lo que no se puede cumplir", por lo que ha apostado por una política "basada en la credibilidad y no en los fuegos artificiales".

Así lo ha explicado la candidata durante una visita a Arcosur, acompañada de miembros de la candidatura municipal y vecinos del barrio. Allí, también ha hecho referencia al anuncio de construcción de la Casa del Barrio en plena campaña electoral. Fernández ha recordado que su construcción estaba prevista para inicios de 2019 y que "ZeC ha jugado con los tiempos para captar votos".

La candidata a la Alcaldía se ha comprometido a impulsar estas obras para que "estén cuanto antes" y ha abogado por un espacio no solo para las entidades del barrio sino también orientado hacia la población infantil.