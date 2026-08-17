Un total de ocho zonas de Aragón permanecen este lunes en alto riesgo de incendios forestales

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales en Aragón el 17 de agosto de 2026. - INFOAR

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho zonas de Aragón permanecen en alto riesgo de incendios forestales hoy lunes, según el índice que realiza cada día la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno autonómico.

Las ocho zonas son Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental y Somontano Oriental y Turia. Este número de zonas en alto riesgo podría incrementarse significativamente el martes, si se cumplen las previsiones de incremento de temperaturas.

Para este lunes, se espera viento flojo a moderado del noroeste en la depresión del Ebro y zonas próximas, flojo de dirección variable con intervalos de moderado en el resto del territorio. Hay posibilidad de tormentas en el Sistema Ibérico, turolense y, más puntualmente, en Pirineos.

Durante la alerta roja, se prohíbe encender fuego en espacios abiertos, suspendiendo temporalmente cualquier autorización al efecto, en zonas recreativas, introducir material pirotécnico en entornos forestales, las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos previstos en entorno forestal --excepto que hayan previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en este nivel de alerta-- y se prohíbe el uso de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

No obstante, está exento el uso de ahumadores en la apicultura fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas, las labores de cosecha y empacado de cereal o la siega y recogida de cultivos forrajeros en verde.