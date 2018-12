Trabajadores del autobús urbano anuncian paros parciales el 5 y 11 de enero

Publicado 21/12/2018 19:00:37 CET

ZARAGOZA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del comité de empresa de la concesionaria del transporte urbano de autobús, Avanza Zaragoza ha aprobado realizar paros parciales para los días 5 y 11 de enero de 2019, en horario de 17.30 a 21.30 horas.

Además el día 11 de enero de 2019 se realizara una manifestación por el centro de Zaragoza, saliendo de cocheras a las 18.00 y recorriendo las calles de Cesáreo Alierta, paseo de la Constitución, plaza Aragón, paseo de la Independencia, plaza de España, Coso, plaza San Miguel, calle Miguel Servet, y cocheras.

Estas movilizaciones se producen por la negativa de la dirección de Avanza a incluir en convenio el acuerdo de cuadros de descanso alcanzado con el comité, cuadros de descanso que ha realizado la propia compañía y, "ahora se niega a reflejarlos en convenio", han criticado desde el sindicato el Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte (SATTRA) en una nota de prensa.

"Esto da una idea clara del interés que tiene AVANZA en cumplir lo que ella misma elabora, una vez más y de manera prepotente llega a un acuerdo y no lo piensa cumplir". Desde el comité de empresa se han preguntado "cuál si no es el motivo de no querer incluirlo en convenio.

Han recordado que ambas partes llevan negociando los cuadros de descanso durante 6 años, y cuando se llega a un acuerdo la empresa "se niega a plasmarlo en convenio". Han descrito que la negociación ha sido "larga y dura", hasta que el documento fue votado en referéndum por la plantilla el día 4 de diciembre, siendo aprobado por el 74.30 por ciento de votos a favor.

"NO HAY OTRA OPCIÓN"

"Es incomprensible que ahora Avanza se niegue a darle validez con su inclusión en convenio", han reiterado. Desde SATTRA han trasladado sus disculpas por las molestias que puedan ocasionar a los ciudadanos, pero han aseverado que "no queda otra opción con esta empresa que incumple todo lo habido y por haber".

"Si Avanza no cumple ni lo firmado en convenio, cómo va a cumplir lo que no firma, por todos estos motivos nos vemos en la necesidad de ir a la huelga una vez más".