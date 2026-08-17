Tres días de luto en La Almunia (Zaragoza) por el fallecimiento en Riglos del miembro de la UME, vecino del municipio

Vehículos de la UME durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cif - Verónica Lacasa - Europa Press

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) ha decretado tres días de luto oficial en el municipio con motivo del fallecimiento de un vecino de la localidad, Javier García Sancho, integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca).

Como muestra de respeto y homenaje, la Corporación Municipal ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio este lunes al mediodía, en un acto que ha reunido a decenas de vecinos para recordar a este militar fallecido en acto de servicio.

El Ayuntamiento de La Almunia ha trasladado sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados del fallecido, agradeciendo su compromiso y dedicación en la defensa de las personas y del territorio frente a las llamas.

Asimismo, la Corporación Municipal ha expresado todo su apoyo, ánimo y reconocimiento a los efectivos que continúan trabajando en las labores de extinción de este grave incendio.